Paso a paso: así debes utilizar NotebookLM para estudiar

El uso de NotebookLM crece entre los estudiantes gracias a su propuesta gratuita y centrada en el análisis de documentos, libros y apuntes de clase. La plataforma, disponible para cualquier usuario con cuenta de Google , ofrece la posibilidad de cargar archivos propios o enlazar fuentes en línea para luego interactuar con ellas mediante inteligencia artificial .

Una de las funciones destacadas de NotebookLM es la generación de resúmenes automáticos. Los textos cargados, ya sean en PDF, Google Docs o enlaces web, se procesan en segundos y devuelven una síntesis de los puntos principales. Además, permite hacer preguntas directas sobre los documentos, lo que convierte a la herramienta en un asistente de consulta académico.

La opción llamada “Guía de estudio” resulta útil para el ámbito educativo. Según Google, esta función analiza el material y genera preguntas, glosarios e incluso posibles temas de repaso. De este modo, se convierte en un recurso práctico para preparar exámenes o reforzar la comprensión de un tema específico.

Un asistente flexible para el aprendizaje

El sistema también ofrece formatos adicionales de salida. Entre ellos se incluyen tablas comparativas, propuestas de redacción o esquemas para presentaciones. Esto facilita que los usuarios adapten la información a diferentes necesidades, desde la preparación de una exposición hasta la elaboración de un guion de podcast.

NotebookLM está diseñado para integrarse con Google Drive, lo que facilita trabajar con documentos almacenados en la nube. Asimismo, admite copiar y pegar texto directamente en el bloc de notas. Para quienes prefieren estudiar en pantalla grande, se recomienda el uso en computadora de escritorio.

Si bien NotebookLM todavía está en desarrollo y sujeto a mejoras, su valor radica en la gratuidad y en la capacidad de transformar materiales de estudio en recursos dinámicos. La herramienta de inteligencia artificial no reemplaza la revisión personal, pero sí representa un apoyo eficiente para quienes necesitan organizar grandes volúmenes de información.