Windows 11 suma una función clave al botón Xbox para facilitar el cambio de aplicaciones

El mando de Xbox se ha convertido en la opción preferida de millones de jugadores de PC . Su integración con Windows 11 , la facilidad de uso y la amplia conectividad lo han posicionado por encima de alternativas como el DualSense de Sony, que todavía mantiene limitaciones de emparejamiento entre dispositivos.

Ahora, Microsoft refuerza esa ventaja con una novedad que llegará pronto a todos los usuarios de Windows 11 : una función extra para el botón Xbox que permitirá cambiar entre aplicaciones abiertas de manera rápida y sin necesidad de recurrir al teclado.

Microsoft refuerza la integración del mando de Xbox en PC con una herramienta pensada para multitarea.

En la última compilación de Windows 11 para los canales Dev y Beta, Microsoft activó una función que transforma el uso del mando. A partir de ahora, con una pulsación larga de 2 o 3 segundos sobre el botón Xbox , se abrirá la vista de tareas, mostrando todas las aplicaciones en segundo plano.

Hasta el momento, esta acción solo era posible con el atajo de teclado Win + Tab, algo poco práctico para quienes bloquean la tecla Windows en teclados gaming. La nueva función se suma a las ya conocidas:

Pulsación corta: abre la Game Bar.

Pulsación larga (5 segundos): apaga el mando.

Nueva pulsación prolongada (2-3 segundos): abre la vista de tareas.

mandos xbox3 La novedad llegará de forma progresiva a todos los usuarios en próximas actualizaciones. Xbox

Compatibilidad con consolas portátiles y disponibilidad

La función no solo beneficiará a los jugadores de PC. También estará disponible en las ROG Ally y ROG Ally X, consolas portátiles con Windows 11 que se presentaron en la pasada Gamescom 2025.

Por ahora, no se ha confirmado si esta característica llegará a otros dispositivos con Windows 11, aunque se descarta totalmente su implementación en Windows 10.

La novedad ya se encuentra activa en las compilaciones 26220.6682 (Dev) de Windows 11 25H2 y 26120.6682 (Beta) de Windows 11 24H2. Como suele ocurrir, la función se extenderá a todos los usuarios de manera gradual en próximas actualizaciones estables.

Eso sí, Microsoft recomienda no instalar versiones preliminares en equipos principales, ya que, a pesar de su alta estabilidad, pueden presentar errores en algunas funciones.