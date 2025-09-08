Un rumor bomba: la PlayStation 6 podría ganar la guerra de consolas por el precio de la próxima Xbox

La filtración publicada en foros de NeoGAF detalla que la próxima consola de Microsoft estaría impulsada por la APU Magnus, un chip diseñado para ofrecer un gran salto de rendimiento. Sin embargo, esta potencia tendría un alto costo: el hardware podría superar los 1.100 dólares, mientras que los rumores sitúan a la PS6 y su posible versión portátil en un rango similar al de la actual PS5.

Además, la nueva Xbox permitiría escaparates de terceros como Steam y GOG, una medida que la acercaría al ecosistema de la PC. Si bien esto ampliaría la oferta de juegos, también implicaría que Microsoft perdería el tradicional recorte del 30% de cada venta, lo que explicaría un precio de lanzamiento tan elevado.

Desde 2020, tanto el precio de las consolas como de los videojuegos han aumentado de manera sostenida. En este escenario, la relación costo-beneficio será clave.

Con las ventas de Xbox Series X|S muy por debajo de las de la PS5 en la actual generación, lanzar una consola al doble de precio que la PlayStation 6 podría ser un error estratégico. Los analistas señalan que la potencia por sí sola no asegura el éxito si los jugadores no pueden costear el hardware.

PS6: lo que sabemos hasta ahora

Aunque Sony no ha confirmado detalles oficiales, los rumores apuntan a una PS6 estándar y una PS6 portátil, ambas con precios competitivos frente a lo que ofrece el mercado hoy.

En cuanto a especificaciones, se espera que la consola cuente con una APU personalizada de AMD, soporte para trazado de rayos avanzado, retrocompatibilidad total con PS5 y un catálogo de lanzamiento fuerte, algo que históricamente ha diferenciado a PlayStation de su competencia.

xbox ps2 PS6: potencia digna de una RX 9070 XT. Imagen generada con IA

¿Cuándo llegarán las nuevas consolas?

Los rumores ubican el lanzamiento de la próxima generación alrededor de 2027, aunque ni Sony ni Microsoft han hecho anuncios oficiales.

Lo cierto es que, si se confirma la diferencia de precios, la PS6 podría arrancar con ventaja en la guerra de consolas. El éxito de un sistema no depende solo de su potencia, sino de lograr un equilibrio entre tecnología, catálogo y precio accesible, y en ese terreno Sony parece estar mejor posicionado.