Se filtran las posibles especificaciones de la nueva PlayStation portable con chip AMD

Durante los últimos meses, el mercado de las consolas portátiles ha crecido con fuerza impulsado por la llegada de modelos de grandes fabricantes de hardware como ASUS o Lenovo. Incluso Xbox se sumó a esta tendencia en colaboración con ASUS, mientras que Sony prepara su propio dispositivo para la próxima generación. A diferencia de Microsoft, PlayStation no tiene previsto asociarse con terceros y planea desarrollar por completo la PS6 Portable , un modelo que convivirá con la PlayStation 6 de sobremesa.

La estrategia de Sony pasaría por lanzar primero la PS6 estándar hacia 2027 o 2028 y, tiempo después, introducir el modelo portátil como complemento dentro del mismo ecosistema. Según las filtraciones, esta versión no compartirá el mismo chip que la consola de sobremesa, sino que incorporará una APU específica desarrollada por AMD bajo el nombre en clave “Canis”.

Un nuevo rumor apunta a que la PS6 Portable integrará una APU AMD con arquitectura Zen 6 y GPU RDNA 5.

El YouTuber y filtrador Moore’s Law Is Dead (MLID) reveló el pasado jueves un conjunto de posibles especificaciones técnicas de la consola, asegurando que la información proviene de fuentes cercanas al proyecto. De confirmarse, el chip Canis estaría fabricado por TSMC en un nodo de 3 nm con un diseño monolítico de 135 mm².

En su interior integraría una configuración de 4 núcleos Zen 6c con 4 MB de caché L3, acompañados de 2 núcleos Zen 6 LP de bajo consumo, pensados para gestionar el sistema operativo y procesos en segundo plano. Esta combinación, según MLID, mejoraría hasta un 20% el rendimiento en juegos al optimizar recursos en ejecución.

En cuanto a memoria, la PS6 Portable contaría con soporte para LPDDR5X-8533 con capacidad de hasta 48 GB, aunque se espera que el modelo comercial llegue con una configuración de 24 GB de RAM.

PS62 En cuanto a memoria, la PS6 Portable contaría con soporte para LPDDR5X-8533 con capacidad de hasta 48 GB. extraída de la web

GPU RDNA 5 y modos dock/portátil

Uno de los puntos más llamativos de la filtración es la presencia de una GPU integrada basada en arquitectura RDNA 5 con un total de 16 Compute Units (CU). Este componente ofrecería dos modos de funcionamiento:

Modo dock: mayor potencia y consumo, con un rendimiento que podría superar al de la actual PlayStation 5 gracias al uso combinado de RDNA 5 y tecnologías de reescalado como FSR 4.

Modo portátil: consumo más reducido, pensado para optimizar autonomía sin perder calidad gráfica.

La retrocompatibilidad también sería uno de los puntos fuertes del dispositivo, con soporte para juegos de PS5 y PS4, lo que permitiría a Sony ofrecer un catálogo robusto desde el inicio.

Embed - Videoplayback

Un proyecto en fase temprana

Aunque la filtración generó gran expectativa, es importante remarcar que se trata de información no confirmada oficialmente por Sony. El propio Moore’s Law Is Dead, conocido en la comunidad de hardware por sus filtraciones, tiene un historial mixto de aciertos y errores. Entre sus antecedentes figuran predicciones certeras sobre futuras APUs de AMD y Xbox, pero también filtraciones que no se materializaron.

De momento, los detalles sobre la PS6 Portable deben interpretarse como una aproximación temprana a lo que Sony podría estar preparando para competir en el mercado de consolas portátiles de próxima generación.