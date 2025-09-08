Samsung lanza el Galaxy A07: ¿cuánto costará en Argentina?

La familia A de Samsung sigue sumando modelos pensados para quienes buscan un celular accesible sin renunciar a funciones modernas. Con el lanzamiento del Galaxy A07 , la compañía refuerza su apuesta en la gama baja, destacando mejoras importantes en diseño, rendimiento y autonomía.

Aunque su presentación fue discreta, este Galaxy A07 podría convertirse en uno de los más vendidos del año. Su llegada a mercados como Indonesia y Ucrania abre la expectativa de que pronto aterrice en Argentina , donde el precio será clave para determinar su éxito.

El nuevo diseño del Galaxy A07 incluye un módulo de cámara vertical renovado.

El Galaxy A07 mantiene un diseño frontal similar al de su predecesor, con biseles notorios, pero ahora incorpora un módulo de cámara vertical renovado. La pantalla de 6,7 pulgadas sube a 90 Hz con resolución HD+, mejorando la experiencia de visualización frente al modelo anterior.

En su interior, el procesador también evoluciona: pasa de un MediaTek Helio G85 al más potente Helio G99. A esto se suma una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W, una de las más confiables dentro de su segmento.

Un Samsung económico con soporte prolongado

Uno de los puntos más llamativos del Galaxy A07 es que contará con hasta seis años de actualizaciones de sistema operativo. Llegará con One UI 7 basado en Android 15, una ventaja competitiva frente a otros modelos de la misma categoría.

En cuanto a fotografía, mantiene la cámara principal de 50 MP junto a un sensor secundario de 2 MP, mientras que la frontal es de 8 MP. Para conectividad ofrece 4G, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.3 y USB-C.

Samsung Galaxy A07 - Interna 2 El Galaxy A07 ofrece seis años de actualizaciones con One UI 7 y Android 15. Samsung

Precio del Galaxy A07 y llegada a Argentina

El precio estimado del Samsung Galaxy A07 se ubicará alrededor de los 100 dólares (unos $136.125 al tipo de cambio).

Este teléfono Samsung de gama económica podría llegar a tener una variación en el precio dependiendo de la configuración: 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento o 8 GB de RAM con 256 GB.

Por ahora, el lanzamiento confirmado es en Asia y Europa del Este, aunque se espera que en las próximas semanas se anuncie su disponibilidad en otros mercados. En Argentina, el valor final dependerá de impuestos y variantes, aunque no se descarta que llegue como uno de los teléfonos más accesibles de la marca.