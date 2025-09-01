Rumores: Sony estaría planenado una consola portátil PlayStation al estilo Switch

Sony estaría trabajando en una nueva PlayStation portátil con un sistema de acople al televisor, en un formato similar al de la Nintendo Switch . Tras especulaciones sobre el futuro del ecosistema PlayStation , las posibilidades de una consola portátil aumentan, según filtraciones.

La información parte del canal de YouTube Moore’s Law is Dead , que asegura haber tenido acceso a documentación técnica provista por AMD, socio histórico de Sony en el desarrollo de consolas.

De acuerdo con el informe, la PlayStation portátil incluiría un procesador AMD APU con cuatro núcleos Zen 6c, además de dos núcleos dedicados exclusivamente a tareas del sistema. También integraría una GPU RDNA 5 con 16 unidades de cómputo, funcionando a 1.2 GHz en modo portátil y a 1.65 GHz cuando esté conectada a una base de televisión.

El dispositivo permitiría ejecutar juegos de manera nativa, y al estar acoplado ofrecería un rendimiento superior al de la PlayStation 5 estándar. Según la fuente, este modelo acompañará al lanzamiento de una consola PlayStation 6 de sobremesa más potente, prevista también para la segunda mitad de 2027. En relación al precio, el informe especula que la consola podría situarse alrededor de los $500 dólares, lo que la colocaría en el mismo rango de lanzamiento de sus predecesoras.

Consoloa Ps portatil Render de portátil de PlayStation Imagen generada por inteligencia artificial

Contexto de la estrategia de Sony

La compañía no lanza una consola portátil propia desde la PS Vita en 2011. En 2023 presentó el PlayStation Portal, un accesorio diseñado para transmitir juegos desde PS5, aunque sin capacidad para ejecutar títulos nativos. La supuesta PlayStation 6 portátil marcaría el regreso de Sony al mercado de consolas de mano con hardware propio.

En paralelo, Reuters informó el año pasado que AMD fue seleccionada para fabricar el chip de PlayStation 6, decisión que refuerza la apuesta por mantener compatibilidad retroactiva con generaciones anteriores. En una reunión empresarial realizada este verano, el CEO de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, adelantó que la compañía busca “nuevas formas de interacción para los jugadores”, sin confirmar detalles específicos. De confirmarse la información, la PlayStation 6 portátil representaría el movimiento más ambicioso de Sony en el sector portátil en más de una década.