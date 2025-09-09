Dos juegazos bomba llegan PlayStation y Xbox esta segunda semana de septiembre

La segunda semana de septiembre llega con estrenos que prometen sacudir el mundo gamer. Dos juegos muy esperados estarán disponibles en consolas PlayStation y Xbox , con propuestas que combinan acción frenética y combates por equipos.

El popular shooter looter regresa con su cuarta entrega numerada. Borderlands 4 estará disponible a partir del 12 de septiembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S . La saga, conocida por su estilo gráfico cel-shading y su humor irreverente, vuelve a apostar por mundos abiertos, armas extravagantes y cooperativo online.

Con esta nueva entrega, Gearbox busca mantener la esencia de la franquicia y a la vez ofrecer novedades jugables que enganchen tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Ese mismo 12 de septiembre también se estrena Marvel Rivals, pensado para los usuarios de PS4. Se trata de un título multijugador en línea donde los superhéroes y villanos más icónicos del universo Marvel se enfrentan en intensas batallas por equipos.

El juego destaca por su amplia variedad de personajes jugables, cada uno con habilidades únicas, lo que permite crear combinaciones estratégicas en el campo de batalla.

Dos propuestas diferentes, un mismo objetivo

Mientras Borderlands 4 apuesta por la acción cooperativa y el saqueo de armas, Marvel Rivals se centra en la estrategia multijugador y en la lucha de héroes contra villanos. Ambos títulos se convierten así en los lanzamientos más relevantes de la semana para los usuarios de PlayStation y Xbox.

Con estas incorporaciones, septiembre se consolida como un mes clave para los gamers, con estrenos que amplían las opciones de diversión en distintas plataformas.