Xiaomi 17 Pro con pantalla trasera: todo lo que sabemos

El mercado de Xiaomi 17 Pro se prepara para su llegada oficial en China este mes. El modelo estrena una pantalla trasera integrada al área de las cámaras que amplía las funciones del dispositivo. Esta característica permite consultar información rápida, personalizar patrones de color y utilizar el sistema como visor de selfies sin necesidad de girar el teléfono.

La llamada Magic Back Screen no solo cumple con funciones básicas como mostrar un reloj o notificaciones, sino que también ofrece herramientas para la fotografía y la interacción visual. Es un concepto que retoma la idea de pequeños paneles traseros de modelos anteriores, pero ahora con una superficie más grande y mejor integrada al diseño.

El Xiaomi 17 Pro incorpora la Magic Back Screen, un módulo trasero interactivo que amplía las posibilidades de uso diario.

La serie Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max adopta un estilo con bordes planos, esquinas redondeadas y botones en el lateral derecho. En el caso del Pro Max, dos sensores principales se alojan dentro del área de la pantalla trasera —un sensor principal y un teleobjetivo tipo periscopio—, mientras que un tercer lente Leica se ubica debajo, acompañado por un flash.

image Pantalla en la cubierta de los Xiaomi 17 Pro. Xiaomi

Ambos modelos estarán impulsados por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más reciente de Qualcomm, orientado a tareas exigentes como videojuegos o edición multimedia. Las baterías también se amplían de forma significativa: 7.000 mAh en el modelo estándar y 7.500 mAh en el Pro Max, ofreciendo mayor autonomía frente a generaciones anteriores.

Precio y disponibilidad

La compañía no confirmó todavía el valor final de la serie, aunque filtraciones sugieren que se ubicará en torno a los 700 dólares (por encima del millón de pesos). Con este lanzamiento, Xiaomi busca destacar en el segmento de smartphones de gama alta al integrar un diseño innovador, mayor autonomía y una experiencia fotográfica mejorada en colaboración con Leica.