Gemini lanza nuevas herramientas para estudiar y competir con ChatGPT en el ámbito académico

Gemini IA amplió sus funciones con el objetivo de posicionarse como aliado académico. Google presentó tres nuevas herramientas enfocadas en mejorar el proceso de estudio. La compañía busca así fortalecer la utilidad de su modelo en entornos educativos, marcando distancia con el uso de la inteligencia artificial como simple generador de respuestas rápidas.

La primera novedad es Aprendizaje Guiado, un modo que descompone problemas complejos en pasos explicativos y adapta las respuestas al nivel de cada usuario. Según Google, esta función pretende “guiar al estudiante en el camino hacia la solución, fomentando la comprensión y no solo la obtención de resultados”.

En segundo lugar, aparece Aprendizaje Visual, que incorpora imágenes y videos de YouTube en las respuestas. Esta opción busca enriquecer el entendimiento de conceptos difíciles, superando el límite del texto plano.

La tercera herramienta es Preparación de Exámenes, pensada para crear cuestionarios, evaluaciones cortas y guías de repaso personalizadas. Gemini genera estas pruebas en función de los materiales de clase y de las respuestas previas del estudiante, con el fin de ofrecer un entrenamiento más ajustado a las necesidades individuales.

Aprendizaje y visión académica de Google

Google explicó que todas las mejoras se apoyan en el ecosistema LearnLM, un modelo de lenguaje entrenado con foco en el estudio y la investigación. La intención es que la inteligencia artificial pueda funcionar con base en los contenidos que aporte cada usuario y brinde un marco más transparente sobre cómo llega a cada conclusión.

La compañía destacó que estas funciones estarán disponibles desde el inicio en la aplicación y la web de Gemini de manera gratuita. Además, subrayó que el objetivo es presentar a la IA como un recurso para aprender mejor y no solo como una vía rápida para obtener resultados inmediatos.

Con esta actualización, Gemini se suma a la competencia directa con ChatGPT en el terreno académico. Al mismo tiempo, Google refuerza su estrategia de mostrar cómo la inteligencia artificial puede integrarse en las rutinas de estudio y convertirse en un complemento pedagógico para alumnos y docentes.