El creador de ChatGPT advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial

Sam Altman, director de ChatGPT brindó una serie de recomendaciones a la hora de interactuar con la IA.

ChatGPT es una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas en el mundo. En este sentido, Sam Altman, su creador, volvió a mencionar los peligros que puede traer el crecimiento acelerado de la IA. En este sentido, mencionó la importancia de tener medidas de seguridad sólidas y reglas claras a la hora de interactuar con estas tecnologías.

Si bien, el avance de estas tecnologías puede generar grandes oportunidades en rubros, como la medicina, la educación, la economía, y otros más, también transforma la vida diaria de los usuarios. Por este motivo, el creador del ChatGPT advirtió los riesgos del uso de la inteligencia artificial por actores maliciosos.

Los riesgos de la inteligencia artificial, según el creador de ChatGPT El primer riesgo que Altman identificó es la posibilidad de que delincuentes, terroristas o gobiernos hostiles se aprovechen de sistemas avanzados de inteligencia artificial para fines destructivos. La preocupación se centra en que la biotecnología y la ciberseguridad están evolucionando a gran velocidad gracias a la IA. Frente a esto, los mecanismos de defensa tradicionales podrían no ser suficientes, dejando a sociedades enteras vulnerables ante ataques sin precedentes.

Otro de los peligros que subrayó el CEO de OpenAI es la posibilidad de perder el control sobre sistemas muy poderosos. Para evitarlo, equipos de investigación en todo el mundo trabajan en lo que se conoce como alineación de IA. Este campo busca garantizar que los modelos mantengan un comportamiento alineado con los valores humanos y sigan actuando bajo parámetros definidos por las personas.