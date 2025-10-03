El SAME trasladó a seis mujeres y tres hombres a distintos hospitales tras la caída a toda velocidad de un ascensor en un edificio de Palermo.

El incidente ocurrió en un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo.

Nueve jóvenes fueron hospitalizados tras la caída de un ascensor desde el séptimo piso de un edificio del barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, tras lo cual se desplegó un intenso operativo de rescate incluyendo a 11 ambulancias del SAME y la Policía de la Ciudad.

El incidente se registró alrededor de la 1:35 de la madrugada en un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700. Por causas que aún se investigan, el ascensor colapsó cuando descendía desde el séptimo piso, lo que generó un estruendo que alertó a los vecinos del edificio. Según fuentes oficiales, la caída dejó atrapados a los nueve ocupantes dentro de la cabina, incluyendo a seis mujeres y tres hombres.

Ante el llamado de los vecinos alertando lo sucedido, se activó de inmediato un operativo de emergencia coordinado por personal de la Comisaría Vecinal 14 B, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Las primeras tareas consistieron en rescatar a los heridos, que permanecían atrapados por el impacto. Una unidad de triage fue desplegada en el lugar para evaluar el estado de salud de los afectados.

Terror en Palermo: un ascensor se desplomó desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados Policía de la Ciudad

Qué pasó con los heridos El SAME trasladó a cinco personas al hospital Fernández, dos al hospital Pirovano y otras dos al hospital Rivadavia. Todos presentaban politraumatismos de distinta gravedad. De acuerdo con los reportes preliminares, ninguno de los jóvenes sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida. No se registraron víctimas fatales.