Pronóstico extendido: cuándo llegarán las tormentas y los vientos fuertes a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por la llegada de una tormenta que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) durante el fin de semana. El fenómeno incluirá lluvias intensas, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Según el organismo oficial, este viernes 3 de octubre el clima se mantendrá con cielo parcialmente nublado, temperaturas agradables y una máxima de 26°, mientras que la mínima registrada fue de 16°. No obstante, el SMN prevé que las condiciones meteorológicas comiencen a desmejorar a partir del sábado por la noche.

Los primeros días primaverales se caracterizaron por jornadas soleadas y temperaturas templadas, cercanas a los 25°, a lo largo del territorio bonaerense y capitalino. Sin embargo, el SMN anunció que esas condiciones llegarán a su fin con el ingreso de un frente de tormenta que azotará a todo Buenos Aires durante el fin de semana.

Para el sábado 4 de octubre, el pronóstico prevé una mañana con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 18°. Hacia la tarde, se espera un aumento de la humedad y una máxima de 26°. Precisamente, será ese día cuando las tormentas comenzarían a desarrollarse hacia la noche, afectando de forma generalizada a toda la región metropolitana.

Pero lo peor llegaría el domingo 5 de octubre. De acuerdo con el portal especializado Meteored, para el último día de la semana hay una probabilidad del 70% de lluvias desde las 09:00 de la mañana y tormentas más intensas previstas entre las 12:00 y las 15:00. En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 14° en las primeras horas del día y una máxima de 21° por la tarde, cuando podrían registrarse algunas mejoras temporarias en el cielo.

Captura de pantalla 2025-10-03 092025 A qué hora lloverá el domingo, según Meteored. Meteored

La recomendación del SMN ante un temporal en Buenos Aires

Ante la posibilidad de un temporal con impacto significativo, el SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas destinadas a reducir riesgos. Entre las principales sugerencias se encuentran:

Evitar sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües pluviales.

Limpiar canaletas, rejillas y desagües para favorecer el drenaje del agua.

No realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

Alejarse de postes eléctricos, árboles o estructuras inestables.

No acercarse a ríos, piletas o playas ante la presencia de tormentas eléctricas.

Tener preparada una mochila de emergencia con elementos esenciales.

La combinación de precipitaciones intensas y ráfagas de viento puede provocar anegamientos temporarios, caída de ramas, interrupciones del suministro eléctrico y afectaciones en el tránsito. Las autoridades meteorológicas recomendaron mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de Defensa Civil.