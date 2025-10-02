El SMN lanzó un alerta amarilla por vientos intensos en 12 provincias.

El SMN lanzó un alerta por vientos intensos con ráfagas de hasta 90 km/h en gran parte del país. También, advirtió por viento zonda en varias regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes en 12 provincias, debido a la presencia de vientos intensos que podrían superar los 90 km/h. El organismo señaló que este nivel de advertencia implica fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones en actividades diarias.

Las áreas alcanzadas registrarán vientos del sector oeste con intensidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que, en algunos puntos, podrían superar ampliamente esa velocidad.

Provincias afectadas según el SMN Las ráfagas se sentirán en distintas franjas horarias en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Además, se suma una advertencia por lluvias de variada intensidad en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 horas, pudiendo ser superados de manera puntual. El SMN no descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

Alerta por viento Zonda En paralelo, el SMN prevé la ocurrencia de viento Zonda durante la tarde y noche del viernes en sectores de la precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.