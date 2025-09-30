Miércoles 1° de octubre con tiempo variado: tormentas en el norte, sol en el centro y lluvias en el sur
El miércoles 1° de octubre habrá tormentas en el norte, lluvias en el sur y centro, y sol en varias provincias. Pronóstico por regiones.
Este miércoles 1° de octubre, el clima en Argentina mostrará un panorama variado según la región, con fuertes contrastes entre lluvias, tormentas y momentos de sol.
En el norte del país, se esperan tormentas y lluvias intensas en provincias como Salta, Formosa y Chaco. También habrá nubosidad con precipitaciones en Santiago del Estero y Corrientes, mientras que Misiones presentará tormentas fuertes.
Miércoles 1° de octubre con tiempo variado
En el centro, Córdoba tendrá una jornada estable con cielo soleado, mientras que Santa Fe y Entre Ríos combinarán sol con algunas nubes. En cambio, la región de Cuyo, con Mendoza y San Juan, mostrará buen tiempo, con predominio del sol.
El sur se presentará más inestable: en la zona cordillerana de Santa Cruz y Tierra del Fuego se prevén lluvias y nevadas, mientras que en la costa de Chubut y Río Negro habrá lluvias aisladas. Neuquén, en tanto, tendrá condiciones más estables con intervalos soleados.