Tras confirmar a Miranda!, la Peatonal del Vino anuncia un line up de primer nivel

El festival vuelve tras seis años con una grilla de artistas nacionales e internacionales, gastronomía y propuestas culturales en el Parque Cívico.

La Peatonal del Vino 2025 ya tiene confirmada su grilla artística y promete transformar el corazón de la capital mendocina en un gran escenario cultural. El festival se llevará a cabo el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 19 horas, en la explanada de Casa de Gobierno y el Parque Cívico, con entrada libre y gratuita.

Line up confirmado: DJ's y bandas nacionales El sábado 15 será la noche dedicada a la música electrónica, con presentaciones de Chapa y Castelo, Brigado Crew, Sempronio y Flor Parra, referentes de la escena de DJ's y productores.

En tanto, el domingo 16 se celebrará el esperado “día de bandas”, con un line up que combina figuras nacionales y talentos locales: Miranda!, Gauchito Club y Camila Cuccia ya están confirmados.

Una experiencia completa en el Parque Cívico Además de los espectáculos musicales, la Peatonal del Vino ofrecerá una propuesta integral con más de 100 etiquetas de vino para degustar, espacios de gastronomía y arte, en un ambiente que busca consolidar a la Ciudad de Mendoza como Capital Internacional del Vino.