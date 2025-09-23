Entradas, cuponeras y horarios: todo lo que tenés que saber de la Peatonal del Vino 2025

La Peatonal del Vino vuelve a Mendoza después de 6 años. En la última edición, convocó a 100 mil personas en la explanada de la Casa de Gobierno. Este año, el evento promete música, vino y gastronomía de primera calidad. Además, el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez, confirmó que se presentará Miranda ! en la segunda noche.

La Peatonal del Vino 2025 será los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre desde las 19 en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico.

La entrada a la Peatonal del Vino será libre y gratuita las dos noches. Sí hay que comprar cuponeras para poder degustar los vinos. Las cuponeras se compran de manera anticipada a través de Venti.

La edición 2025 ofrecerá 32 stands de bodegas locales con una amplia carta de varietales, en total habrá 100 etiquetas.

peatonal del vino Para asistie a la Peatonal del Vino 2025 no hay que comprar entradas. Ciudad de Mendoza

Para garantizar la mejor experiencia, se pondrán a disposición 5.000 degustaciones por día como base, con diferentes preventas y la opción de adquirir cuponeras en el lugar del evento. Aquellos que quieran adquirir su ticket ya pueden acceder a la primera preventa con precio promocional. La misma tiene un valor de $10.000 para dos degustaciones y de $20.000 para cuatro. Todos los tickets incluyen copa de vidrio de regalo.

Música y espectáculos

La última edición de la Peatonal del Vino reunió a 100 mil personas. Este año, esperan que el evento sea un éxito y a la degustación se sumó shows musicales en vivo, propuestas gastronómicas, arte y un sector exclusivo VIP.

La Peatonal del Vino 2025, que tendrá como main sponsor a Galicia y Pepsi, no sólo será ese espacio para disfrutar de la bebida insignia de Mendoza, sino también un punto de encuentro cultural y turístico que refuerza la identidad de la Ciudad como Capital Internacional del Vino.

Miranda! agregó una tercera función en el Movistar Arena Foto: Gentileza DF All Access. Miranda! Foto: Gentileza DF All Access

El intendente Ulpiano Suarez confirmó que Miranda! cerrará la segunda noche con un espectáculo imperdible.

La inteligencia artificial

Este año la Peatonal del Vino sumará una novedad tecnológica: “Dionisia”, la asistente virtual de la Capital Internacional del Vino, creada en alianza con la empresa de inteligencia artificial India.

La misma brindará información sobre el evento y recomendará actividades culturales y gastronómicas en la Ciudad. Así, podrá asesorar a todas las personas sobre la Peatonal del Vino vía WhatsApp.