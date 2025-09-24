El tiempo en Mendoza: miércoles con sol y temperaturas en ascenso

Mendoza disfrutará de un miércoles 24 de septiembre con condiciones primaverales. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , la jornada será de tiempo bueno, con cielo mayormente despejado, vientos leves a moderados del noreste y temperaturas agradables. La mínima se ubicará en 9°, mientras que la máxima alcanzará los 23°. En la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso y sin inestabilidad.

Durante la tarde se sentirá un ascenso térmico, consolidando un escenario ideal para actividades al aire libre en gran parte de la provincia .

El resto de la semana mostrará contrastes: calor primaveral, tormentas hacia el viernes y un descenso de la temperatura durante el sábado.

El jueves continuará el repunte de las temperaturas, con una mínima de 10° y una máxima de 26°. El cielo estará algo nublado y la cordillera presentará condiciones inestables.

El viernes llegará con nubosidad variable e inestabilidad generalizada: se esperan lluvias y tormentas en el llano, algunas localmente severas, y nevadas en la cordillera. Las temperaturas se mantendrán estables, con registros entre los 12° y 27°.

El sábado mostrará un marcado cambio, con descenso térmico y mejorías en la cordillera. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 9° y máxima de 22°.

Ya el domingo retornará la estabilidad, acompañado de un nuevo ascenso de la temperatura. Se espera un día soleado, con mínima de 8° y máxima de 26°.