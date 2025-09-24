El tiempo en Mendoza: miércoles con sol y temperaturas en ascenso
La provincia tendrá este miércoles 24 de septiembre una jornada estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9° y 23°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Mendoza disfrutará de un miércoles 24 de septiembre con condiciones primaverales. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada será de tiempo bueno, con cielo mayormente despejado, vientos leves a moderados del noreste y temperaturas agradables. La mínima se ubicará en 9°, mientras que la máxima alcanzará los 23°. En la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso y sin inestabilidad.
Durante la tarde se sentirá un ascenso térmico, consolidando un escenario ideal para actividades al aire libre en gran parte de la provincia.
Cómo seguirá el tiempo en la semana
El jueves continuará el repunte de las temperaturas, con una mínima de 10° y una máxima de 26°. El cielo estará algo nublado y la cordillera presentará condiciones inestables.
El viernes llegará con nubosidad variable e inestabilidad generalizada: se esperan lluvias y tormentas en el llano, algunas localmente severas, y nevadas en la cordillera. Las temperaturas se mantendrán estables, con registros entre los 12° y 27°.
El sábado mostrará un marcado cambio, con descenso térmico y mejorías en la cordillera. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 9° y máxima de 22°.
Ya el domingo retornará la estabilidad, acompañado de un nuevo ascenso de la temperatura. Se espera un día soleado, con mínima de 8° y máxima de 26°.