Mendoza se convierte en epicentro del arte urbano con artistas de todo el país

Entre el 26 y el 28 de septiembre, Mendoza será testigo de un acontecimiento sin precedentes: el Primer Encuentro Federal de Urban Sketchers Argentina . La cita reunirá a arquitectos, artistas , estudiantes y aficionados al dibujo urbano en tres jornadas intensas dedicadas a la exploración artística de la ciudad y sus alrededores.

Croquis en el Museo del área fundacional de Mendoza. Otra salida con los amigos de @urbansketchers.mendoza y @_walterio

Urban Sketchers Argentina reúne a quienes cultivan la pasión por el dibujo urbano in situ, proponiendo el arte como herramienta de observación, memoria y encuentro. Este Primer Encuentro Federal de Capítulos Oficiales aspira no solo a consolidar la red nacional de sketchers, sino también a proyectarla internacionalmente, mostrando la riqueza de los paisajes y culturas argentinas a través de sus trazos.

“El evento busca consolidar la comunidad de Urban Sketchers en Argentina y proyectarla al mundo, mostrando la riqueza de nuestros territorios y la potencia del dibujo como lenguaje universal”, afirman desde la organización.

Entre sus objetivos principales destacan: visibilizar el trabajo colectivo en el espacio urbano, promover el dibujo como herramienta de interpretación cultural y turística, generar lazos entre artistas y ciudadanos, y sumar aliados institucionales y culturales para expandir la actividad en todo el país.

Una programación para todos: talleres, salidas y muestras

El encuentro contará con la participación de los capítulos oficiales de Urban Sketchers de Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Rafaela, Ushuaia, y otros puntos del país. Además, Urban Sketchers Chile será invitado especial, creando un espacio de intercambio cultural y artístico regional.

La agenda comienza el viernes 26, con la acreditación y bienvenida oficial en la Subsecretaría de Cultura, seguida por el Sketchwalk inaugural en pleno centro mendocino. El recorrido concluirá con una muestra espontánea de los trabajos y un concierto en el Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM), fusionando arte visual y música en una experiencia única.

El sábado 27, tras el desayuno en el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), los participantes recorrerán circuitos urbanos y bodegas locales en distintos Sketchwalks temáticos. La jornada continuará en Planta Uno – Multiespacio, con demostraciones magistrales a cargo de destacados sketchers: Pablo Acosta (Mendoza) explorará la atmósfera urbana y los fundamentos de la acuarela; Carlos Barocelli (Rosario) abordará la figura humana en el croquis urbano; Pablo Heredia (Córdoba) enseñará sobre perspectiva y composición; y Bruno Giancola (San Juan) profundizará en el entintado y el juego de las sombras. La artista chilena Flavia Dominique será la invitada especial, brindando una demostración centrada en la acuarela.

Finalmente, el domingo 28 de septiembre, el Sketchwalk de cierre se realizará en el Cerro de la Gloria y el Parque General San Martín. El evento concluirá con un picnic de despedida en el Espacio de Fotografía Máximo Arias, permitiendo compartir las últimas producciones y celebrar colectivamente el espíritu del encuentro.

El dibujo como motor de comunidad y cultura

El Primer Encuentro Federal de Urban Sketchers Argentina promete ser mucho más que un evento artístico: es una declaración sobre el poder del dibujo como lenguaje universal, capaz de tender puentes entre personas, territorios y culturas. Mendoza se prepara para recibir a quienes, lápiz y cuaderno en mano, mostrarán Argentina al mundo, un dibujo a la vez.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la Dirección de Industrias Creativas, busca visibilizar y fortalecer la comunidad de Urban Sketchers en Argentina, bajo el inspirador lema del movimiento: “Mostramos Argentina, un dibujo a la vez”.