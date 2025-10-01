Calor, humedad y tormentas aisladas: cuándo anticipa el SMN lluvias en Buenos Aires

Este jueves se esperan tormentas puntuales en el centro y norte del país. Según el pronostico del SMN, en Buenos Aires, las lluvias llegarían el sábado.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el SMN anticipa para el sábado algunas tormentas por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves se espera un cambio en las condiciones del tiempo. Las altas presiones que dominaron en los últimos días se desplazarán hacia el Atlántico, favoreciendo un ascenso de temperaturas y la llegada de aire húmedo desde el oeste. Esto provocará chaparrones y tormentas puntuales.

Según este pronóstico, durante la tarde, las provincias del NOA serán las más afectadas, aunque los fenómenos también podrían extenderse al norte de Mendoza, San Luis y Córdoba. Serán eventos aislados y de corta duración, pero que confirman que la atmósfera ya está lista para generar actividad convectiva propia de la temporada.

Lluvias en Buenos Aires En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el tiempo primaveral tendrá un giro hacia el sábado por la noche. El SMN prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 50 km/h del sector sur.

El pronóstico extendido para la región es el siguiente prevé que las temperaturas sean de 14° la mínima y 23° la máxima. En tanto el viernes, las marcas se ubicarán en 18° la mínima y unz máxima de 28°, con tormentas aisladas en la tarde-noche y ráfagas intensas del sector sur.

Qué pasa en el resto del país El noreste argentino mantendrá cierta inestabilidad el viernes debido a un frente estacionario, en especial en Misiones y Corrientes, donde se prevén tormentas que podrían ser localmente fuertes.