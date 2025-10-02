Alerta por calor y viento Zonda durante más de 24 hs. en Mendoza: en qué zonas y hasta cuándo
El Zonda se extendería hasta el sábado. También hay alerta por vientos fuertes que podrían alcanzar los 100 Km/h.
El calor seguirá haciéndose sentir con fuerza en Mendoza, aunque esta vez acompañado por viento Zonda. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para los próximos días, en los que las temperatura superarían los 30ºC.
Según el SMN, este viernes 3 de octubre se espera la concurrencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h”, indicaron.
Además, hay alerta por vientos fuertes en cordillera, “con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.
El tiempo para este viernes 3/10 en Mendoza
- Viento: circulación moderada de norte a sur desde las 09:00 hasta la medianoche, afectando zona Este, zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza. Viento Zonda leve en Sur de Malargüe, Malargüe y cordillera Sur y Valle de Uco desde las 12:00 hasta las 21:00.
- Nubosidad: seminublado en zona Sur hasta las 15:00. Luego, cielo despejado en toda la provincia.
- Alta Montaña: cielo completamente despejado.
El Zonda continuaría el sábado
El alerta por Zonda sigue vigente el sábado 4 de octubre, “desde 03:40 en cordillera Sur. A partir de las 09:00-10:00 hs. se intensifica en Malargüe y Sur del Valle de Uco (35 km/h). Al mediodía alcanza Valle de Uspallata y Norte del Gran Mendoza. Máxima intensidad a las 15:00 en Malargüe (60 km/h), afectando posiblemente San Rafael y Valle de Uco.
Viento sur suave a moderado desde las 12:00 en zona Sur, alcanzando zona Norte y Este hacia las 16:00. Intensificación desde las 22:00 con velocidades de 50 km/h, especialmente en zona Norte y Este y Gran Mendoza”, detallaron desde Defensa Civil.
En tanto que según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, las condiciones comenzarán a cambiar el domingo, cuando se espera el ingreso de un frente frío, con brusco descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas durante las primeras horas.