Alerta por calor y viento Zonda durante más de 24 hs. en Mendoza: en qué zonas y hasta cuándo

El calor seguirá haciéndose sentir con fuerza en Mendoza , aunque esta vez acompañado por viento Zonda . El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para los próximos días, en los que las temperatura superarían los 30ºC.

Según el SMN , este viernes 3 de octubre se espera la concurrencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h”, indicaron.

Además, hay alerta por vientos fuertes en cordillera, “con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.

El SMN emitió un alerta por Zonda para el viernes. También se espera la presencia de este fenómeno durante el sábado.

El Zonda continuaría el sábado

El alerta por Zonda sigue vigente el sábado 4 de octubre, “desde 03:40 en cordillera Sur. A partir de las 09:00-10:00 hs. se intensifica en Malargüe y Sur del Valle de Uco (35 km/h). Al mediodía alcanza Valle de Uspallata y Norte del Gran Mendoza. Máxima intensidad a las 15:00 en Malargüe (60 km/h), afectando posiblemente San Rafael y Valle de Uco.

Viento sur suave a moderado desde las 12:00 en zona Sur, alcanzando zona Norte y Este hacia las 16:00. Intensificación desde las 22:00 con velocidades de 50 km/h, especialmente en zona Norte y Este y Gran Mendoza”, detallaron desde Defensa Civil.

pronóstico extendido El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

En tanto que según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, las condiciones comenzarán a cambiar el domingo, cuando se espera el ingreso de un frente frío, con brusco descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas durante las primeras horas.

Recomendaciones ante el viento Zonda