Pronóstico para este lunes: rige una alerta por fuertes vientos en el sur del país
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por vientos en la Patagonia, con ráfagas que superarán los 90 km/h en Chubut, Islas Malvinas y Santa Cruz.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para el sur del país este lunes. La advertencia alcanza a Santa Cruz, Chubut y las Islas Malvinas, donde se esperan ráfagas intensas del sector oeste que podrían superar los 90 km/h a partir del mediodía.
En el resto de la Argentina no rigen alertas meteorológicas, y las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas propias de la transición hacia la primavera.
Las máximas y mínimas en cada provincia:
- Buenos Aires: mínima 10°, máxima 22°
- CABA: mínima 12°, máxima 22°.
- Catamarca: mínima 13°, máxima 27°.
- Chaco: mínima 14°, máxima 28°.
- Chubut: mínima 6°, máxima 20°.
- Córdoba: mínima 13°, máxima 27°.
- Corrientes: mínima 15°, máxima 28°.
- Entre Ríos: mínima 10°, máxima 22°.
- Formosa: mínima 15°, máxima 30°.
- Jujuy: mínima 11°, máxima 32°.
- La Pampa: mínima 8°, máxima 22°.
- La Rioja: mínima 14°, máxima 33°.
- Mendoza: mínima 12°, máxima 26°.
- Misiones: mínima 14°, máxima 28°.
- Neuquén: mínima 8°, máxima 22°.
- Río Negro: mínima 8°, máxima 20°.
- Salta: mínima 12°, máxima 32°.
- San Juan: mínima 13°, máxima 28°.
- San Luis: mínima 9°, máxima 27°.
- Santa Cruz: mínima 2°, máxima 12°.
- Santa Fe: mínima 12°, máxima 25°.
- Santiago del Estero: mínima 14°, máxima 29°.
- Tierra del Fuego: mínima 1°, máxima 8°.
- Tucumán: mínima 14°, máxima 27°.