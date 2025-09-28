Asambleas en aeropuertos: ATE denuncia crisis en la ANAC y peligran vuelos en todo el país

ATE advirtió que la falta de personal y el congelamiento salarial generan una crisis en la ANAC. Habrá protestas en los aeropuertos este lunes.

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llevarán adelante este lunes 29 de septiembre asambleas en todos los aeropuertos del país para reclamar mejores condiciones laborales al Gobierno nacional. La medida fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que “la seguridad de los vuelos se encuentra en peligro” debido a que la ANAC “desconoce auditorías internacionales y genera una crisis profunda en el sistema aerocomercial argentino”.

Aguiar aseguró que actualmente “la capacidad de control en 21 aeropuertos está seriamente afectada por la falta de personal”. Y agregó que el congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones de trabajo y los recortes presupuestarios “son señales claras de negligencia e irresponsabilidad oficial”.

Cuáles son los reclamos El dirigente reclamó la reapertura de la paritaria sectorial para “reparar el deterioro salarial” y remarcó que “con trabajadores estresados y sobrecargados de tareas, los usuarios están en riesgo”. También apuntó que las demoras que podrían producirse en los vuelos durante las asambleas serán “única responsabilidad del Gobierno”.