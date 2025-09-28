El Gobierno acusó a la oposición de un "ataque sistemático" tras las críticas al apoyo de EE.UU.

El subsecretario de Prensa del Gobierno publicó un duro mensaje en el que aseguró que "no hay precedente de semejante ataque sistemático".

El Gobierno volvió a apuntar contra la oposición, calificando los cuestionamientos al apoyo financiero de Estados Unidos como un "ataque sistemático" y sin precedentes. Desde Casa Rosada, vinculan estas duras declaraciones a una "maniobra previsible" en el marco de la campaña por las elecciones legislativas de octubre.

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, utilizó su cuenta de X para manifestar que "no hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo". En ese sentido, consideró que existe un "sistema corporativo atacando 24x7" con una motivación puramente electoral.

El tuit de Javier Lanari

Las críticas de la oposición al apoyo de Estados Unidos al Gobierno En principio, Cristina Kirchner criticó el posible endeudamiento con el Tesoro de EE.UU. por US$20.000 millones, sugiriendo que el objetivo es financiar la reelección de Donald Trump. Publicó: "Como vos y el (ministro de Economía) Luis 'Toto' Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles... ¿ahora nos anuncian por X que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más?".