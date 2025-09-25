El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto ferroviario con La Fraternidad

La Secretaría de Trabajo dictó este jueves la conciliación obligatoria en el conflicto iniciado por el gremio de maquinistas La Fraternidad, luego de que fracasaran dos reuniones de negociación convocadas por el Gobierno para abordar los reclamos sobre el deterioro de la infraestructura ferroviaria.

La cartera conducida por Julio Cordero, que depende del Ministerio de Capital Humano, intimó al sindicato que lidera Omar Maturano a suspender la medida implementada en los últimos días: la circulación de trenes a 30 kilómetros por hora en todas las líneas urbanas. Esta protesta generó demoras masivas y duplicó los tiempos de viaje de más de un millón de pasajeros.

Pese a la resolución oficial, La Fraternidad anticipó que mantendrá la modalidad de “trenes lentos”, ya que no la consideran una medida de fuerza. Durante la jornada, representantes de la Secretaría se reunieron con delegados gremiales y con directivos de las empresas Operadora Ferroviaria S.A, Metrovías y Ferrovías, pero las conversaciones no prosperaron.

Las críticas del ministerio a Trenes Argentinos Según informó el ministerio, los directivos de Trenes Argentinos expusieron un plan de inversión con obras y acciones urgentes, pero Maturano “decidió retirarse de la mesa de negociación de forma intempestiva, descartando cualquier posibilidad de acuerdo”. Por eso, Trabajo intimó al gremio a dejar sin efecto las medidas “que ya afectaron la vida de más de un millón de usuarios”.

“El Estado Nacional tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad de los servicios esenciales, resguardando el interés público y al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva”, remarcó la cartera laboral en un comunicado.