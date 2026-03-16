El paso previo que da el Gobierno para avanzar en la transformación del Acceso Este

En paralelo al llamado a licitación de transformación del Acceso Este en Guaymallén (la flamante RP 22), con la construcción de una tercera trocha y tres puentes más, el ministerio de Energía anunció el tercer y último llamado para la Audiencia Pública del “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este – Guaymallén”.

La convocatoria, enmarcada en la Ley 5961 y su Decreto Reglamentario 2109/1994, busca poner a consideración de la ciudadanía y de los sectores involucrados el proyecto que transformará la principal vía de ingreso a la ciudad, mejorando la fluidez del tránsito y la seguridad vial en ese departamento.

La audiencia se realizará el 18 de marzo, a las 10, a través de la plataforma Zoom. Las entidades y personas interesadas en participar deberán completar previamente un formulario de inscripción en el sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente. Una vez registrados, recibirán el enlace de acceso en su correo electrónico.

En esta instancia, las personas físicas o jurídicas, organismos gubernamentales y ONG podrán conocer y expresar sus posturas sobre la Manifestación General de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico y los Dictámenes Sectoriales. Toda esta documentación ya se encuentra disponible para consulta en la página de la Subsecretaría de Ambiente.

Las personas que deseen intervenir durante la audiencia, proponer peritos testigos o presentar intervenciones por escrito deberán realizarlo de manera digital a través de los formularios dispuestos en el sitio oficial.

En el caso de representar a organismos gubernamentales o no gubernamentales, se deberá acreditar dicha representación mediante la documentación pertinente al momento de participar. Para consultas y envío de documentación adicional, se ha habilitado el correo electrónico: [email protected].

Con esta tercera convocatoria, el Gobierno de Mendoza reafirma su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el desarrollo de obras estratégicas que promueven el crecimiento urbano y la conectividad provincial.

Obras del Acceso Este

Este proyecto comprende la intervención del tramo desde Arturo González hasta la intersección con el Nudo Vial.

En este tramo se llega a alcanzar un tránsito medio diario anual de 120.000 vehículos, y la obra completa es de 11,6 kilómetros. A su vez, en la parte entre la rotonda de la Virgen hasta el Nudo Vial, se suman los 80.000 vehículos que transitan el Acceso Sur.

Actualmente, la infraestructura cuenta con dos carriles de circulación hasta calle Sarmiento (zona del Shopping), lo que ha resultado sin dudas un problema frente al crecimiento urbano y la gran cantidad de vehículos que transitan, sobre todo en hora pico.

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La intervención prevé, por un lado un reencarpetado de calle Sarmiento al oeste, donde ya hay tres trochas hasta el Nudo Vial.

En tanto, se construirá la tercera trocha desde la zona del Shopping hasta Arturo González, y se ensancharán los puentes Ponce y Pescara hacia el este.

La obra también contempla un alteo (elevación) de la calzada de la ruta 7 desde el cruce Sarmiento-Estrada hasta el carril Urquiza.

Pero además, se construirán tres nuevos cruces vehiculares superiores en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Se reonvarán de forma integral la señalética, sistemas de contención y banquinas.

En toda esa zona se prevé además la reconstrucción del sistema de iluminación (entre Sarmiento y Urquiza), y su ampliación hacia Arturo González.

Por otro lado, entre Sarmiento hasta la calle Tirasso, se rediseñará el sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías, mobiliario urbano y especies nativas, con financiamiento a cargo del municipio de Guaymallén.

El presupuesto oficial de este tramo asciende a $70.500 millones de pesos (unos U$S 50,3 millones de dólares), y el plazo de ejecución será de 30 meses, "debido a la complejidad técnica y al alto tránsito urbano".