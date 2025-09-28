El Servicio Penitenciario Federal apoyó el pedido de salida de Von Wernich, el cura que participó en la dictadura

El Servicio Penitenciario Federal ( SPF ) apoyó el pedido de salidas transitorias del sacerdote que ofició de capellán en la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, Christian Von Wernich , y que en octubre de 2007 fue condenado a cadena perpetua por ser responsable de 34 secuestros, 31 casos de tortura y siete homicidios.

El ex religioso había pedido ser trasladado a un hogar sacerdotal en julio de 2023 para alojarse “en un ámbito eclesiástico”, sin embargo, esa situación quedó trunca debido a que la institución en cuestión no lo aceptó.

Con ese antecedente, en mayo de este año, volvió a presentar formalmente un nuevo pedido de salidas transitorias “para visitar a su hermano” que vive en Corrientes , y dejó asentado que volvería a Campo de Mayo, donde cumple la pena a reclusión perpetua, bajo su “palabra de honor”.

En este contexto, el mismo Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo había condenado, le solicitó al SPF, que depende de la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, que analizara su traslado a una unidad penal en la provincia litoraleña donde reside su hermano.

Según la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, quien también fue parte de la querella en el juicio oral donde se lo condenó a Von Wernich, manifestó que el religioso “fue una pieza clave” en el genocidio que se llevó adelante en Argentina, desde marzo de 1976 hasta el comienzo de la democracia.

Asimismo, sostuvo que su participación fue “fundamental” en los centros clandestinos del Circuito Camps (una red integrada por 29 lugares destinados a detenciones ilegales que funcionaron bajo las órdenes de la Policía bonaerense); en el llamado COTI Martínez, que fue el Centro de Operaciones Tácticas I en Zona Norte; y en el Puesto Vasco situado en Quilmes, entre otros.

“Fui parte de la querella de Justicia Ya! en el juicio oral que se le realizó en 2007 en la ciudad de La Plata. El horror se respiraba en cada audiencia, donde sobrevivientes y familiares relataban cómo usaba su condición de sacerdote para arrancar confesiones. Nunca fue excomulgado por la Iglesia, a pesar de que se comprobó que usaba su condición de cura para obtener datos bajo tortura. Von Wernich fue uno de los que instauró la versión de que ‘los desaparecidos estaban en Europa’; les sacaba dinero a las familias diciendo que los llevaría al exterior y luego él mismo participaba de las torturas y asesinatos”, recordó Bregman.

En la misma línea, la abogada y referente del FIT remarcó que Von Wernich “está detenido desde el 25 de septiembre de 2003”, donde cumple su condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo, e indicó que el próximo 9 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la condena que recibió.

“No es un ex-genocida. Todos ellos siguen cometiendo delitos, no nos dicen cuál fue el destino de las y los desaparecidos ni de los niños y niñas apropiados en la dictadura cívico-militar y que, al día de hoy, siguen sin recuperar su identidad”, concluyó.