Vientos de más de 120 km/h causaron destrozos y suspensión de clases en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia vivió una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 122 km/h, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que mantuvo vigente una alerta naranja por un fenómeno que generó daños materiales y complicaciones en la zona.

Las consecuencias fueron múltiples: voladura de techos, cortes de energía, caída de carteles y postes, e incluso un tanque de agua que terminó en medio de la ruta 39 camino al aeropuerto.

Defensa Civil intervino en distintos sectores y advirtió sobre riesgos de desprendimientos de rocas en caminos de montaña.

Como consecuencia de las ráfagas, la empresa de transporte Patagonia Argentina suspendió al mediodía los colectivos hacia Zona Norte, mientras que Expreso Rada Tilly informó que los recorridos se mantenían “dentro de lo posible”. En el ámbito educativo, varias instituciones cancelaron las clases del turno tarde y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco optó por la modalidad virtual durante toda la jornada.

Por su parte, Vialidad Nacional pidió extrema precaución al circular en tramos de las rutas 3 y 26, debido a que la visibilidad se redujo por polvo en suspensión .

Defensa Civil informó que la línea 103 se vio saturada por la gran cantidad de llamados y pidió paciencia a la población. También recordó medidas preventivas como asegurar objetos sueltos, no permanecer bajo estructuras inestables y reducir la velocidad en rutas.

Extienden el alerta por viento

El SMN explicó que el temporal se originó con vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas entre 60 y 75 km/h, pero ráfagas que superaron los 120 km/h. Si bien se esperaba que el fenómeno disminuyera hacia la noche del miércoles, la alerta meteorológica se extendió para los próximos días.

El pronóstico advierte que durante el resto de la semana continuarán los vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.