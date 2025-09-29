Mendoza arranca la semana con vientos intensos e inestabilidad en la cordillera

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes con viento sur moderado en el llano y nevadas en zonas cordilleranas, en un arranque de semana con temperaturas estables.

La jornada tendrá una mínima de 12° y una máxima de 25°, con vientos del sector sur en el llano y nevadas en la cordillera.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este lunes 29 de septiembre Mendoza tendrá un día algo nublado, ventoso y con poco cambio en la temperatura respecto de jornadas anteriores.

La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 25°. Los vientos serán del sector sur y desde el pronóstico aseguraron que pueden llegar a ser "moderados", mientras que en la cordillera se esperan nevadas durante la jornada.

La semana comienza con nubosidad variable y vientos intensos, se espera un aumento de las temperaturas a partir del miércoles. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza Según el pronóstico el martes el cielo seguirá con nubosidad variable y el ambiente ventoso, con temperaturas que descenderán levemente (mínima de 11° y máxima de 21°).