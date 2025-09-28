Atención: cuáles son las provincias que están en alerta por vientos de más de 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas para varias provincias del sur del país.

Las provincias de la Patagonia están en alerta amarilla.

Este domingo 28 de septiembre, gran parte de la Patagonia se encuentra bajo alerta meteorológica por fenómenos de viento y nieve que afectarán la región.

En el sur de Santa Cruz rige una alerta naranja por vientos intensos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h. Esta situación podría generar complicaciones en rutas y actividades al aire libre, por lo que se recomienda extremar precauciones.

A su vez, en Tierra del Fuego, Río Negro y Chubut se mantiene vigente una alerta amarilla por vientos del sector oeste. Allí, las ráfagas podrán alcanzar los 90 km/h, acompañadas de intensas ráfagas que afectarán tanto zonas urbanas como rurales.

mapa_alertas (18) En la cordillera de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se pronostican nevadas persistentes con acumulados de hasta 30 centímetros. Servicio Meteorológico Nacional

Además, la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se verá afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros de nieve, valores que podrían ser superados en áreas puntuales y que podrían complicar caminos de montaña.