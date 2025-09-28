Atención: cuáles son las provincias que están en alerta por vientos de más de 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas para varias provincias del sur del país.
Este domingo 28 de septiembre, gran parte de la Patagonia se encuentra bajo alerta meteorológica por fenómenos de viento y nieve que afectarán la región.
En el sur de Santa Cruz rige una alerta naranja por vientos intensos del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h. Esta situación podría generar complicaciones en rutas y actividades al aire libre, por lo que se recomienda extremar precauciones.
A su vez, en Tierra del Fuego, Río Negro y Chubut se mantiene vigente una alerta amarilla por vientos del sector oeste. Allí, las ráfagas podrán alcanzar los 90 km/h, acompañadas de intensas ráfagas que afectarán tanto zonas urbanas como rurales.
Además, la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se verá afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros de nieve, valores que podrían ser superados en áreas puntuales y que podrían complicar caminos de montaña.
En el resto del país no se esperan fenómenos significativos, con condiciones más estables y temperaturas acordes a la época.