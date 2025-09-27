Alberto Fernández fue lapidario contra Fabiola Yañez: "Quería un departamento y recursos que yo no tengo"

El expresidente Alberto Fernández se refirió este sábado a la causa que lo tiene en calidad de procesado por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez y aseguró que la exprimera dama le pidió “un departamento” y otros recursos para no denunciarlo.

En el marco de una entrevista con la filósofa, Roxana Kreimer , el exmandatario afirmó que Yañez fue “inducida” a hacer la denuncia en su contra y dio a entrever que “alguien se aprovechó de los problemas” de salud que tiene la experiodista.

Según el exjefe de Estado, ella le habría dicho que le iban a pagar “millones de dólares” por un documental y eso la impulsó a ir a la Justicia para hacer la presentación contra él. “‘Si hago el documental me van a pagar x millones de dólares. ¿Si no hago la denuncia qué gano yo?’”, comentó Fernández, citando una presunta frase de su expareja.

“Lo que ella quería y me repetía era un departamento y recursos que yo no tengo”, indicó el expresidente sobre las demandas que le habría hecho Yañez antes de hacer la presentación en el juzgado del Juez Federal, Julián Ercolini .

A su vez, aseguró que las amigas de Yañez declararon que “los golpes” que presentaba la exprimera dama “eran producto de sus caídas como consecuencia de que bebía alcohol”.

En ese sentido, Fernández consideró que las allegadas a su pareja también declararon en la causa que Yañez “se sacaba fotos diciendo que después las iba a usar” en contra de él. “Nada de eso fue analizado por Ercolini”, recalcó sobre el magistrado que tiene a cargo la causa.

Tras ser procesado por lesiones leves y graves agravadas y amenazas coactivas, resolución ya confirmada por la Cámara Federal, la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral. Ante el avance de la causa, el juez Ercolini debe decidir si envía el expediente a un tribunal oral, donde el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión si recibe una condena en su contra.

Durante esta semana, Alberto Fernández buscó volver a la coyuntura política al cargar contra el respaldo de Donald Trump a la gestión de Javier Milei. En ese sentido, cuestionó la intervención extranjera en la política argentina: “ ¡¡¡DESPERTATE, DONALD (WAKE UP)!!! ¡¡Ya lo hiciste con Macri!! ¡¡Ahora lo volvés a hacer con Milei!! intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”.

Fernández apuntó directamente contra la estrategia del presidente libertario y expresó su preocupación por la dependencia de ayuda externa. “Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia”, remarcó, señalando la fragilidad del plan financiero del gobierno actual.