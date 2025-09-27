Guillermo Francos habló del triple crimen y apuntó al peronismo: "¿Qué pensará ahora la gente que votó a Magario y Espinoza?"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , habló este sábado del triple crimen de las jóvenes de La Matanza que fueron asesinadas por narcos y politizó el debate, preguntándose "qué piensa ahora de este crimen aberrante" la gente que votó al peronismo en ese distrito del conurbano, cuando existe una "organización criminal que está haciendo lo que quiere con una impunidad total".

"Después de haber ganado en La Matanza el peronismo la gente que lo votó, qué piensa ahora sobre este episodio del crimen de las tres chicas que demuestra a una organización criminal absolutamente desbandada que está haciendo lo que quiere con una impunidad total", señaló el ministro coordinador.

Francos aseguró sentirse preocupado por el despiadado accionar del grupo que engaño, secuestró, mató y descuartizó a Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela y apuntó "qué se puede pensar hoy después de este crimen aberrante".

"¿Qué dirá la gente que votó al intendente ( Fernando Espinoza ) o la dirigente de La Matanza, a (la vicegobernadora, Verónica) Magario? ¿Qué pensará después de este crimen aberrante?", señaló el funcionario con referencia a las candidaturas testimoniales del intendente de La Matanza y la vicegobernadora en los comicios legislativos del 7 de septiembre.

En diálogo con Radio Mitre, señaló, de todas formas, que "no hay que pensar que uno tiene la elección ganada, hay que ser humilde y entender que la gente demanda respuestas".

Si bien afirmó que es "siempre optimista para octubre", aclaró: "No me dejo llevar por el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde esperábamos una elección mejor, más pareja aunque era una difícil disputa con el aparato del peronismo".

Con alusión a la problemática del narcotráfico en el Gran Buenos Aires, Francos dijo "en este caso la provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico".

"Lo dijimos varias veces, si la provincia nos necesita para combatir el narcotráfico como hicimos en Rosario, estamos a disposición", concluyó.

En ese sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a referirse al triple crimen de Brenda, Morena y Lara y criticó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su responsable en Seguridad, Javier Alonso: "Kicillof debe hacerse cargo del problema enorme de inseguridad en la provincia".

“No voy a politizar este caso ni le echaré la culpa al gobernador, mucho menos haría lo que él hizo, de difundir un comunicado y plantear que se trata de una organización con base en CABA cuando aún se conoce muy poca información”, planteó.