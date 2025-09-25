Mauricio Macri y Guillermo Francos posaron para una foto tras los rumores de acercamiento del PRO y LLA

Guillermo Francos se mostró con Mauricio Macri en un acto en Buenos Aires y reavivó las diferencias internas sobre el rol del expresidente.

En medio del acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, compartió este jueves un encuentro con el presidente del PRO Mauricio Macri en el Hotel Four Seasons. La imagen de ambos dirigentes fue interpretada como un gesto en clave electoral a un mes de las legislativas del 26 de octubre.

La foto se dio durante la celebración por el 95° aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, organizada en Buenos Aires por la embajada de ese país.

Según confirmaron fuentes oficiales, la coincidencia entre ambos dirigentes fue casual, aunque Francos ya había planteado en su entorno la idea de tender puentes con el líder del PRO para “reforzar los apoyos y convencer a su electorado”.

Guillermo Francos y Mauricio Macri junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi Guillermo Francos y Mauricio Macri junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi X | @GAFrancosOk

La palabra de Guillermo Francos tras el encuentro El funcionario libertario difundió la imagen desde su cuenta de X: “Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi. Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral (…) Allí, también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”.