Patricia Bullrich y el mensaje al PRO de cara a octubre: "Mauricio Macri también quiere cambiar"

El Gobierno recuperó oxígeno luego del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, en Nueva York . Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , reconoció que el Gobierno atravesó un momento complicado tras el revés en el Congreso por los vetos.

Una de las principales funcionarias del Gobierno aseguró que la situación comenzó a revertirse con la decisión de avanzar con la retención cero para el campo y el respaldo de Donald Trump . “Fue un momento difícil, pero se está revirtiendo y hay que trabajar de acá hasta el 26 de octubre”, afirmó en una entrevista con A24.

En este marco, la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, subrayó: “Es necesario tener acuerdos, pero depende para qué, esos acuerdos tienen que generar cambios que siempre han generado resistencia, como el cambio impositivo que queremos bajar impuestos, y todos tienen que poner un poco para que el país sea mejor y rinda más, también en la reforma laboral y que los juicios no se lleven una empresa”.

Bullrich también aclaró que las reformas deben contemplar a los trabajadores. “Tampoco dejar al trabajador a la deriva, pero lo tenemos que poner sobre la mesa y que el cambio signifique un avance”, expresó.

El guiño de Patricia Bullrich a Mauricio Macri

En otro tramo de la entrevista, destacó la importancia de la relación con el expresidente: “Hay mucha gente que quiere cambiar y Mauricio Macri también quiere cambiar, por eso estuvieron juntos en el congreso. Hay un acuerdo político y el PRO está en las listas. Si él quiere hablar con el presidente que hable. Hay que acompañarlo de verdad a Milei y el PRO lo ha hecho y Macri tiene influencia en eso”.

En cuanto a la derrota en la provincia de Buenos Aires, la ministra admitió que se trató de un error de estrategia. “Era una elección provincial y la nacionalizamos, por ahí no le dimos tanta relevancia a los intendentes que juegan y tienen peso y tendríamos que haber mantenido esa elección como algo provincial. Buscar responsables es irresponsable, todos somos culpables y tenemos que hacerle ver a la gente dónde está el cambio”, sostuvo. Sobre el escenario actual, agregó: “Si la semana pasada le preguntabas al círculo rojo, se iban los dólares en tres días, y hoy tenemos un clima tranquilo”.

Las propuestas de Bullrich de cara al 26-O

Finalmente, la candidata al Senado delineó sus propuestas legislativas: “Dialogamos con los que no nos tiran piedra. Inflación nunca más, piquetes nunca más, gerentes de la pobreza nunca más, y hablamos de los problemas que se pueden solucionar y se están haciendo como el nuevo plan de educación para un mejor futuro para todos”.

Además, prometió impulsar un espacio que resuelva cuestiones pendientes como “tener jueces federales en todo el país” y dar respuestas sobre presupuesto y Corte Suprema. También se refirió a la seguridad en la provincia de Buenos Aires: “Hablé con el ministro de Seguridad Javier Alonso por las chicas desaparecidas en La Matanza y pusimos todo a disposición para la provincia”.