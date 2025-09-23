Mauricio Macri reapareció y dejó en claro cómo está su relación con Javier Milei

El expresidente Mauricio Macri volvió a escena política este martes para respaldar a los candidatos del PRO de cara a las elecciones de octubre, en medio de la crisis económica y política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei . En ese marco, reconoció que "hace más de un año" que no habla con el libertario, pero llamó a ser "Muy prudente" en medio de la turbulencia que atraviesan los mercados.

Ese fue el mensaje que bajó Macri a la prensa al inicio del encuentro a puertas cerradas en la sede partidaria de Balcarce 412, donde remarcó: "Hay que ser muy prudentes. No soy de los que creen que cuanto peor mejor".

Mauricio Macri en la previa al cónclave del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, al finalizar la cumbre el exmandatario reveló el gran distanciamiento que existe entre él y Javier Milei, con quien en los primeros meses de Gobierno del libertario solían juntarse en la Quinta de Olivos para comer milanesas y discutir sobre el rumbo del país.

"Hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo", manifestó Macri en una breve rueda de prensa, donde llamó a ser "muy respetuosos" dentro del contexto de turbulencia económica que atraviesa el Gobierno.

"El Gobierno está enfrentando un desafío cambiario. Tiene un equipo económico con gente que entiende cómo sortear esta dificultad. Tenemos que aportar tranquilidad", insistió el ingeniero, que además destacó lo "impresionante" que fue el apoyo del Tesoro de Estados Unidos a la gestión libertaria. "Una gran tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa", proclamó Macri.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 12.18.39 PM La reunión de Mauricio Macri con los candidatos del PRO en Balcarce 412. PRO

El futuro del PRO

Respecto al encuentro con sus candidatos, el líder del PRO explicó que la reunión giró alrededor de la situación económica, social y política en las diferentes provincias y en brindarles apoyo de cara a las próximas elecciones. "Les dije a todos 'con fuerza y a trabajar hasta el 26 para llevar las ideas de cambio en las que siempre hemos creído'", subrayó el expresidente, que adelantó que después de los comicios volverá a brindar declaraciones públicas.

Se trata del primer movimiento político de Maurcio Macri tras la dura derrota en la provincia de Buenos Aires, donde se consolidó la alianza entre los sectores amarillos y violetas, que en octubre competirán también en otras 10 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Participaron del cónclave en Balcarce 412 los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (Buenos Aires); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); Ana Clara Romero (Chubut -virtual). También estuvieron presentes el presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

"Tenemos candidatos en todo el país que combinan juventud, energía y experiencia en gestión. Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro porque ese es el camino para salir adelante", proclamó el partido a través de un posteo en X.