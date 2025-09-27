Los candidatos de Fuerza Patria visitaron a CFK: "Tiene que recuperar la libertad y los argentinos también"

Pese a su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio este viernes un guiño de cara a las elecciones nacionales de octubre y recibió en su casa de San José 1111 a los candidatos a legisladores de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires.

Este viernes la visitaron Itai Hagman, Mariano Recalde , Lucía Cámpora y Ana Arias, quienes pidieron por la libertad de la titular del Partido Justicialista.

Al salir del encuentro con la exmandataria, Recalde manifestó en sus redes sociales que “Cristina tiene que recuperar la libertad. Y los argentinos y argentinas, también”.

El aspirante a renovar su banca de senador nacional consideró en su cuenta de X que “no hay libertad si no llegás a fin de mes, si necesitás tres trabajos para sobrevivir, si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios”.

“No hay libertad si el destino del país lo deciden desde afuera. Ser libres de verdad. Eso es lo que está en juego”, subrayó Recalde a un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Por su parte, Hagman, candidato a diputado nacional del espacio, tildó al gobierno de Javier Milei de “estafador” y lo acusó de “entregar” al país “a los de afuera”. En esa línea, afirmó: “Le regala fortunas a unos pocos a costa del erario público y empomando a los producen. Se timbea las reservas mientras nos endeuda más con el fondo”, sumó.

En clave electoral, llamó a recuperar la “verdadera libertad” de la patria, y remarcó: “La verdadera libertad es la que el pueblo ha conquistado luchando, por sus derechos y también contra las proscripciones”.

Por su parte, Lucía Cámpora exigió la liberación de CFK y aseguró que “el peronismo unido es la fuerza para frenar a Milei”. En paralelo, Ana Arias planteó que no hay libertad “si el destino de la Patria lo deciden desde afuera”, y cerró: “La verdadera libertad es la del pueblo”.