Bullrich destacó la baja de Espert y dijo: "no somos iguales"
La ministra de Seguridad y candidata libertaria en la Ciudad de Buenos Aires celebró el paso al costado de José Luis Espert que quedó envuelto en un escándalo por ser vinculado a un empresario narco.
Luego del renunciamiento de José Luis Espert a la primera candidatura de La Libertad Avanza, tras quedar vinculado al empresario Federico Fred Machado, que está preso por causas ligadas a narcotráfico, la ministra de Seguridad y primera candidata a diputada libertaria en la Ciudad de Buenos Aires elogió su decisión.
En una publicación en sus redes sociales, Bullrich destacó que "los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país".
Te Podría Interesar
La funcionaria cerró su publicación repitiendo las palabras del presidente Milei en un tuit tras la declinación de Espert, y dijo que "repito las palabras del Presidente @JMilei: "La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros."