Bullrich destacó la baja de Espert y dijo: "no somos iguales"

La ministra de Seguridad y candidata libertaria en la Ciudad de Buenos Aires celebró el paso al costado de José Luis Espert que quedó envuelto en un escándalo por ser vinculado a un empresario narco.

Luego del renunciamiento de José Luis Espert a la primera candidatura de La Libertad Avanza, tras quedar vinculado al empresario Federico Fred Machado, que está preso por causas ligadas a narcotráfico, la ministra de Seguridad y primera candidata a diputada libertaria en la Ciudad de Buenos Aires elogió su decisión.

En una publicación en sus redes sociales, Bullrich destacó que "los argentinos primero, porque no somos iguales. Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país".

Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país.



Repito las palabras del Presidente @JMilei: "La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más… https://t.co/MP8kH8NjVm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 5, 2025