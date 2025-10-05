Las repercusiones en el arco político luego de la renuncia de Espert a su candidatura

Este domingo, José Luis Espert renunció como candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Acorralado por su vinculación con Federico Fred Machado, acusado de narcotráfico por la Justicia, no tardaron en llegar las repercusiones políticas tras el renunciamiento del actual diputado libertario.

Javier Milei, quien sostuvo hasta último momento a José Luis Espert como candidato por la fuerza libertaria, emitió un comunicado inmediatamente después del mensaje del excandidato: "Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros".

"Los argentinos primero, porque no somos iguales", manifestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su perfil de X. En su mensaje, la candidata a senadora por la Capital Federal, aseguró: "Y tampoco permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país".

Por su parte, quien ahora será el primer candidato de La Libertad Avanza en lugar de José Luis Espert, Diego Santilli, expresó: "No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país".

Las primeras declaraciones de la tropa digital

Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, replicó las palabras del Gordo Dan: “Buena actitud la de Espert. La causa es infinitamente más importante que todos y cada uno de los individuos que la defienden. Muchos deberían tomar nota. Salvo que entre sus intereses no se encuentre el de defenderla. Adiós José Luis”.

Además, Romo publicó en su perfil de X, una foto con el cabello teñido de colorado, en alusión al apodo de Diego Santilli. Otro de los integrantes del esquema digital de LLA, Juan Doe, manifestó: "Para que las operaciones kirchneristas no hagan que haya dudas sobre la voluntad de cambio de La Libertad Avanza, Espert se baja de la candidatura. Está perfecto".