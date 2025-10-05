Milei tras el renunciamiento de Espert: "Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros"
Javier Milei se pronunció luego del renunciamiento de Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de LLA.
Javier Milei se manifestó este domingo a través de sus redes sociales luego de que el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, anunciara que se baja de la competición electoral de cara al 26 de octubre.
El Presidente retuiteó el mensaje de Espert en X: "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".
Pese a haber ratificado su candidatura, José Luis Espert renunció a su candidatura acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.
"Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros", subrayó Javier Milei en su perfil de X, luego de que se confirmara la renuncia de Espert a su candidatura.
Asimismo, concluyó el mensaje diferenciándose de la oposición: "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede".