Crece la desaprobación a la gestión Milei y se cree que el caso Espert golpeó al núcleo duro libertario

Seis de cada diez argentinos descreen de la afirmación de que “lo peor ya pasó”, según un sondeo realizado a nivel nacional, que expone así el profundo pesimismo social que atraviesa a la Argentina y que pone en jaque el discurso optimista del gobierno de Javier Milei .

Según el relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, la aprobación del Presidente se encuentra en sus niveles más bajos y la mayoría de los encuestados vaticina una derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El informe, realizado entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, muestra además el impacto negativo del escándalo de corrupción que involucra al candidato José Luis Espert y la desconfianza generalizada sobre el futuro económico del país.

De acuerdo al sondeo, el 65,3 por ciento de los argentinos está en desacuerdo con esta afirmación de Milei de que “lo peor ya pasó”, mientras que un 32,6% la avala.

La desaprobación del Gobierno Nacional trepó al 64,7 por ciento, mientras que la aprobación cayó al 35,3 por ciento, el peor registro de la serie.

La imagen personal de Milei también se desplomó, con un 63,2 por ciento de negativa y apenas un 36 por ciento de positiva.

Un 64,2 por ciento de los encuestados desconfía del anuncio del INDEC sobre la baja de la pobreza, al tiempo que un 64,1% está en desacuerdo con la afirmación del Presidente de que sacó a 12 millones de personas de la pobreza.

Además, la mayoría de los encuestados cree que Milei pierde en octubre, por lo que la desconfianza en el rumbo del Gobierno se traslada al escenario electoral de las legislativas del 26 de octubre.

Según la encuesta, un 56,7% de los argentinos cree que el mandatario nacional y los libertarios perderán las elecciones, frente a un 33,1% que opina que ganarán.

Asimismo, sólo un 12,4 por ciento de los encuestados cree que, ante un mal resultado, el Gobierno debería “mantener el curso”.

Las opiniones mayoritarias se dividen entre quienes piden la renuncia (27,4 por ciento), un cambio en las políticas económicas (17,6%) o una reestructuración del Gabinete (13,4%).

El caso Espert y la gestión Milei

El sondeo de Zuban Córdoba incluye un apartado especial sobre el escándalo de corrupción que involucra al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

La repercusión fue notable, ya que un 76,3 por ciento de los encuestados considera que el caso Espert tiene un impacto negativo sobre el gobierno de Javier Milei.

Además, la defensa pública que hizo Espert fue “no creíble” para el 68,6 por ciento de los encuestados, mientras que un 62,9 por ciento opinó que el postulante a diputado nacional por LLA y economista debería renunciar a su candidatura.

El informe califica el tema como un “nuevo cisne negro para el oficialismo que amenaza con perforar incluso su núcleo duro”.

Por otra parte, el acuerdo con Estados Unidos en relación a un posible salvataje financiero tampoco genera entusiasmo en la opinión pública.

Un 62,7% de los argentinos se siente “lejano” en términos políticos al país norteamericano y a Donald Trump, mientras que un 64,6% cree que la visita de Milei a los Estados Unidos fues solo un “gesto simbólico” y no traerá inversiones reales al país.

Por último, casi el 60 por ciento de los encuestados (59,7%) consideró que la Argentina no podrá afrontar sus deudas en 2026.