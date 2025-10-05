Espert bajó su candidatura tras el escándalo con Fred Machado

El diputado libertario finalmente declinó su postulación bonaerense tras ser vinculado con el empresario narco. Lo anunció a través de sus redes sociales.

El diputado nacional José Luis Espert se bajó este domingo de su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en medio de la fuerte polémica por sus vínculos con un detenido por narcotráfico.

En un mensaje en su cuenta de X, Espert oficializó su salida y denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.