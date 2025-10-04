Elecciones 2025: Javier Milei dijo que "es un momento bisagra"

Luego de los incidentes en Santa Fe , donde no pudo completar sus actividades de campaña, el presidente Javier Milei protagonizó esta tarde un acto en Paraná, Entre Ríos, donde se mostró junto a cientos de seguidores libertarios. Estuvo acompañado por su hermana Karina y el gobernador Rogelio Frigerio , con quien se reunió previamente. También concurrieron los candidatos de La Libertad Avanza a senador, Joaquín Benegas Lynch , y a diputado, Andrés Laumann .

En el marco de un complejo operativo de seguridad para su protección en la costanera baja, Milei estuvo solo cinco minutos. Salió de la camioneta, se subió a una de sus ruedas y usó un megáfono para hablar frente a muchos de sus militantes.

“Nos llena de alegría estar junto a nuestros candidatos y el gobernador Rogelio Frigerio ”, comenzó su discurso el jefe de Estado, quien citó y ponderó al exgobernador entrerriano Justo José de Urquiza .

“Estamos frente a un momento bisagra de la historia argentina”, repitió dos veces Milei, quien agregó: “Tengo claro que estamos en un momento difícil. Si bien hicimos mucho, queda mucho por hacer. Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena. No tiremos a la basura todo este esfuerzo”.

Javier y Karina Milei con Rogelio Frigerio en Entre Ríos Javier y Karina Milei con Rogelio Frigerio en Entre Ríos

Según Milei, “cada día estamos mejor porque cada día hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes”. Asimismo, indicó: “Les pido que nos sigan acompañando y que no aflojen. El presidente recalcó que redujo la inflación del 300% al 30 y “sigue bajando”, mientras que sostuvo que “han salido de la pobreza 12 millones de personas y 6 millones de argentinos que no comían y hoy comen”.

Tras un discurso de un par de minutos, Milei caminó algunos metros para saludar al público, en su afán de ir al interior y mostrarse cerca de la gente. No hizo referencias al caso de José Luis Espert, quien este sábado rompió el silencio y aseguró que el presidente no le pidió que renuncie.

Minutos antes de la actividad se vivieron momentos de tensión cuando militantes libertarios y manifestantes opositores estuvieron casi a centímetros de enfrentarse. Intervinieron los efectivos policiales para dividir las dos concentraciones y evitar que se repita el mismo episodio que en Santa Fe.

La Provincia de Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado y cinco de sus nueve bancas en Diputados. Frigerio acordó una alianza política con la Casa Rosada. Son 1.053.652 personas habilitadas para votar en las elecciones del 26 de octubre.