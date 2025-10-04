Elecciones 2025: Javier Milei dijo que "es un momento bisagra"
Tras los incidentes en Santa Fe, el presidente habló frente a cientos de seguidores que lo esperaban en Paraná. Solo estuvo 5 minutos. No hizo referencia a Espert y le pidió a la población que "no aflojen".
Luego de los incidentes en Santa Fe, donde no pudo completar sus actividades de campaña, el presidente Javier Milei protagonizó esta tarde un acto en Paraná, Entre Ríos, donde se mostró junto a cientos de seguidores libertarios. Estuvo acompañado por su hermana Karina y el gobernador Rogelio Frigerio, con quien se reunió previamente. También concurrieron los candidatos de La Libertad Avanza a senador, Joaquín Benegas Lynch, y a diputado, Andrés Laumann.
En el marco de un complejo operativo de seguridad para su protección en la costanera baja, Milei estuvo solo cinco minutos. Salió de la camioneta, se subió a una de sus ruedas y usó un megáfono para hablar frente a muchos de sus militantes.
Javier Milei estuvo acompañado por Frigerio y muchos de sus militantes en su paso por Entre Ríos
“Nos llena de alegría estar junto a nuestros candidatos y el gobernador Rogelio Frigerio”, comenzó su discurso el jefe de Estado, quien citó y ponderó al exgobernador entrerriano Justo José de Urquiza.
“Estamos frente a un momento bisagra de la historia argentina”, repitió dos veces Milei, quien agregó: “Tengo claro que estamos en un momento difícil. Si bien hicimos mucho, queda mucho por hacer. Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena. No tiremos a la basura todo este esfuerzo”.
Según Milei, “cada día estamos mejor porque cada día hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes”. Asimismo, indicó: “Les pido que nos sigan acompañando y que no aflojen. El presidente recalcó que redujo la inflación del 300% al 30 y “sigue bajando”, mientras que sostuvo que “han salido de la pobreza 12 millones de personas y 6 millones de argentinos que no comían y hoy comen”.
Tras un discurso de un par de minutos, Milei caminó algunos metros para saludar al público, en su afán de ir al interior y mostrarse cerca de la gente. No hizo referencias al caso de José Luis Espert, quien este sábado rompió el silencio y aseguró que el presidente no le pidió que renuncie.
Minutos antes de la actividad se vivieron momentos de tensión cuando militantes libertarios y manifestantes opositores estuvieron casi a centímetros de enfrentarse. Intervinieron los efectivos policiales para dividir las dos concentraciones y evitar que se repita el mismo episodio que en Santa Fe.
La Provincia de Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado y cinco de sus nueve bancas en Diputados. Frigerio acordó una alianza política con la Casa Rosada. Son 1.053.652 personas habilitadas para votar en las elecciones del 26 de octubre.