Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio se reunieron: charlaron sobre una agenda nacional y provincial

El presidente Javier Milei arribó este sábado a la provincia de Entre Ríos , donde fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio . La visita se da horas después de que su agenda en Santa Fe quedara alterada por incidentes entre manifestantes oficialistas y opositores.

Milei había aterrizado en la ciudad de Santa Fe con el objetivo de acompañar a sus candidatos en una recorrida por la peatonal. Sin embargo, la actividad fue suspendida por razones de seguridad, luego de que se registraran disturbios en las inmediaciones.

Tras esa situación, el mandatario decidió trasladarse a Entre Ríos, donde se espera que la agenda transcurra en un clima más amistoso. Allí recorrerá distintos puntos junto a Frigerio, en busca de mostrar respaldo político y fortalecer la relación de cara a las elecciones legislativas.

Así lo informó la Oficina del Presidente a través de su cuenta oficial de X, en el marco de la visita de Milei a la provincia. El encuentro se dio en la capital entrerriana, donde el jefe de Estado y Frigerio compartieron una reunión institucional.

La actividad formó parte de la agenda de Milei en Entre Ríos, luego de los incidentes ocurridos en Santa Fe que obligaron a suspender su recorrida por la peatonal.

La reunión entre Frigerio y Milei en Entre Ríos

Frigerio compartió una reunión de trabajo con el presidente Milei y planteó una agenda de temas estratégicos entre Nación y Provincia. La agenda del presidente de la Nación, Javier Milei, en Entre Ríos comenzó con una reunión institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, en el marco de la visita oficial del mandatario a la provincia.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y coordinación de políticas. Tanto el gobernador como el presidente coincidieron en la importancia del trabajo conjunto entre Nación y Provincia para ordenar las cuentas públicas, superar años de atraso y poner fin a las prácticas de corrupción que marcaron las últimas décadas.

Durante la reunión se abordaron los principales temas de la agenda provincial vinculados con el Gobierno nacional:

- El déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, que requiere soluciones estructurales y coordinación con Nación.

- La infraestructura vial, con foco en los avances de los trabajos en las rutas nacionales 18 y 12, y la próxima concesión de la Ruta Nacional 14, clave para el transporte de la producción regional.

- La actualización de la tarifa de Salto Grande, un reclamo histórico de Entre Ríos en defensa de sus recursos energéticos.

Y en cuarto lugar, el financiamiento de obras de infraestructura con fondos de los organismos multilaterales.

Frigerio y Milei coincidieron en que el esfuerzo que están llevando adelante los argentinos y los entrerrianos es la base para construir un futuro distinto, con transparencia, responsabilidad fiscal y desarrollo productivo.