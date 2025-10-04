Tensión en Santa Fe por la visita de Milei: por incidentes suspendió una recorrida por la peatonal

Otra visita de campaña de Javier Milei a una provincia se vio alterada por incidentes entre sus seguidores y manifestantes opositores. Esta vez pasó en la provincia de Santa Fe , adonde el primer mandatario aterrizó pasadas las 10 de la mañana y se esperaba que diera una caminata con los candidatos locales por las calles de la peatonal. Pero esta actividad se vio suspendida por trifulcas y econtronazos entre seguidores de la Libertad Avanza y militantes de izquierda.

La actividad central estaba prevista para las 11,30 en el corazón del centro santafesino, pero el comando de campaña de Milei decidió abortar la caminata ante la tensión que reinaba en el lugar.

AHORA: INCIDENTES EN LA PREVIA DE UN ACTO DE MILEI EN SANTA FÉ Seguí en #VivoElSábado Con @edubattaglia y equipo pic.twitter.com/KaNWr7nUfO

En las inmediaciones del lugar, militantes libertarios se concentraron en la esquina de Mendoza y San Martín , en pleno centro de Santa Fe con banderas argentinas y consignas a favor del presidente . Sin embargo, opositores de Milei llegaron al mismo lugar, corrieron a los militantes libertarios y rompieron el gazebo que habían armado , generando un clima de fuerte confrontación.

La Policía Federal detuvo a manifestantes que se acercaron a repudiar la llegada de Javier Milei a Santa Fe para un acto de campaña. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/dJNgFZ7G0i

Militantes idenitificados con el partido obrero y otras agrupaciones de izquierda se manifestaron en las cercanías de donde estaban los libertarios y el cruce fue inevitable pese a la presencia policial que había en la zona. Luego, los efectivos reforzaron la presencia en las líneas para evitar nuevas escaramuzas.

Ante este contexto, Javier Milei decidió suspender la caminata que iba a dar por la peatonal con los candidatos locales y se trasladó por tierra a Paraná para reunirse con el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio.