Milei sale de campaña por Santa Fe y Entre Ríos en medio de las turbulencias por Espert

Javier Milei acordó ir a la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro para apoyar a los candidatos de LLA. También se verá con el gobernador de Entre Ríos.

El presidente Javier Mileise puso al frente de la campaña electoral y acordó viajar este sábado a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar las listas de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en los comicios del próximo 26 de octubre. La visita se concreta en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco.

Según fuentes oficiales, el mandatario llegará en primer lugar a Paraná. Allí, tendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. La foto con el dirigente del PRO será importante debido a la necesidad del Presidente de revincularse con los gobernadores, tras un pedido de Estados Unidos luego del respaldo financiero del Tesoro a la Argentina.

Luego de las actividades del mediodía, Milei partirá hacia Santa Fe. Una vez que concluyan sus recorridas en ese distrito, el Presidente regresará a Paraná, donde se realizará una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en un punto estratégico, con la intención de que el mandatario “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”, según explicaron fuentes de la organización.

En Entre Ríos, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado, que serán para Joaquín Benegas Lynch y la empresaria Romina Almeida. El partido oficialista también encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann.

En Santa Fe, el panorama será distinto. No se concretó un acuerdo electoral entre LLA y el gobernador Maximiliano Pullaro, por lo que el partido violeta irá con candidatos propios. El primer candidato libertario será Agustín Pellegrini.