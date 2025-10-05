Los dramáticos videos del fuerte temporal en Buenos Aires: tormenta, granizo y destrozos

El SMN había emitido alertas amarillas y naranjas. Hubo ráfagas intensas y daños materiales en distintas localidades, con Olavarría como uno de los focos principales.

Este sábado por la noche y durante la madrugada del domingo se desató un fuerte temporal en distintas localidades de Buenos Aires. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes que mostraban lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en algunos lugares, lo que provocó varios destrozos.

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) ya había emitido alertas amarillas y naranjas en cinco provincias. Las zonas donde más se sintieron estas condiciones fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Además, se prevé que el mal tiempo continúe durante el domingo, con posibilidad de que la situación se agrave en el este del país.

Olavarría fue una de las localidades más afectadas: las intensas lluvias y el viento provocaron múltiples daños. Una carpa de grandes dimensiones quedó destruida por las ráfagas, lo que obligó a suspender un evento organizado por la Sociedad Rural local.

