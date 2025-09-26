Todos los eventos suspendidos por el temporal en Mendoza

Las condiciones meteorológicas adversas que afectan el territorio provincial provocaron varias cancelaciones en la agenda cultural y recreativa programada para este viernes.

Las condiciones meteorológicas adversas que afectan el territorio provincial provocaron varias cancelaciones en la agenda cultural y recreativa programada para este viernes. Las autoridades municipales de diferentes departamentos adoptaron medidas preventivas ante la presencia del viento Zonda y las probabilidades de tormentas eléctricas. Esta decisión busca preservar la seguridad de participantes y organizadores de eventos masivos.

La Ciudad de Mendoza comunicó oficialmente la suspensión de varios eventos destacados debido al temporal. La apertura del encuentro de sketchers en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza y la propuesta Tango por los Caminos del Vino en La Báscula, Nave Cultural, no se realizarán según lo programado inicialmente. Estas actividades artísticas forman parte de la agenda cultural regular que debió adaptarse a las circunstancias climáticas excepcionales.

Las instalaciones culturales municipales también experimentaron alteraciones en su funcionamiento habitual. El Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza y el Microcine Municipal suspendieron todas sus propuestas programadas para la jornada. Estos espacios culturales optaron por la precaución ante las condiciones del viento Zonda que podrían comprometer la seguridad de visitantes y personal.

Godoy Cruz implementó una reprogramación estratégica del viernes del Festival de Foodtrucks trasladando la grilla musical al domingo desde las 18 horas. La propuesta gastronómica y la feria de emprendedores mantendrán su desarrollo desde las 12 horas del domingo. Esta flexibilidad permite conservar el evento evitando riesgos asociados al temporal pronosticado.

El departamento de San Martín registró impactos directos en sus actividades literarias y culturales programadas. La presentación de Rocambole en la Feria del Libro departamental fue suspendida debido a las probabilidades de tormenta en la zona. Los organizadores priorizaron la seguridad de autores, editores y público asistente ante las condiciones meteorológicas inestables. En la Feria del Libro que se lleva a cabo en el Julio Le Parc también se suspendieron actividades por el temporal.