Las imágenes más fuertes del temporal que azotó al AMBA

Las imágenes del temporal en Buenos Aires: fuertes lluvias, ráfagas de viento y alertas del SMN en el AMBA.

Un fuerte temporal azotó la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este sábado por la tarde hasta la medianoche aproximadamente, con una intensa caída de lluvia y relámpagos. Esto incluso llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir distintas alertas que se extendieron por todo el país.

No solo fue la lluvia y los relámpagos que se pudieron ver y que fueron captados por los vecinos que luego lo compartieron en redes sociales, sino también el viento, donde en el sur de Buenos Aires se pronosticaron ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

En cambio, este domingo, donde se celebra el Día de la Primavera, se espera que la temperatura ronde los 12 grados, mientras que las probabilidades de lluvia para este 21 de septiembre son de entre un 10 y un 40 por ciento.

El clima para este Día de la Primavera Para el mediodía se estima que el cielo esté nublado con algunos vientos de aproximadamente entre 23 y 31 kilómetros por hora, con una temperatura de 18 grados.

En cambio, para la noche, la temperatura bajará algunas décimas, y se estima una temperatura de 13 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.