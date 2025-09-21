Siguen las alertas: tormentas con granizo, nevadas y vientos intensos en varias provincias

Este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió múltiples alertas que alcanzan a buena parte del país. Las advertencias incluyen tormentas en el noreste, nevadas en la Patagonia y el oeste, además de vientos intensos y la presencia de viento Zonda en distintas zonas cordilleranas.

Las alertas por tormentas rigen en Misiones, Corrientes y Formosa, donde se esperan lluvias de variada intensidad con ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo. Según el SMN, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en sectores puntuales.

Embed - Lluvia En Buenos Aires 3

En paralelo, se mantiene una alerta por nevadas que afecta a Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. En estas provincias se esperan acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros, aunque en áreas más bajas las precipitaciones pueden presentarse como lluvia y nieve mezcladas.

A su vez, el viento será protagonista en dos regiones del país. En el sur de Buenos Aires se prevén ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que en el noroeste —con epicentro en San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y parte de Tucumán— se pronostican intensos vientos del oeste y episodios de viento Zonda. Este último fenómeno podría generar aumento repentino de la temperatura, baja humedad y reducción de la visibilidad, lo que eleva el nivel de precaución en esas áreas.