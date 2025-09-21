Siguen las alertas: tormentas con granizo, nevadas y vientos intensos en varias provincias
Este domingo el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes advertencias amarillas.
Este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió múltiples alertas que alcanzan a buena parte del país. Las advertencias incluyen tormentas en el noreste, nevadas en la Patagonia y el oeste, además de vientos intensos y la presencia de viento Zonda en distintas zonas cordilleranas.
Las alertas por tormentas rigen en Misiones, Corrientes y Formosa, donde se esperan lluvias de variada intensidad con ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo. Según el SMN, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en sectores puntuales.
En paralelo, se mantiene una alerta por nevadas que afecta a Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. En estas provincias se esperan acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros, aunque en áreas más bajas las precipitaciones pueden presentarse como lluvia y nieve mezcladas.
A su vez, el viento será protagonista en dos regiones del país. En el sur de Buenos Aires se prevén ráfagas de hasta 70 km/h, mientras que en el noroeste —con epicentro en San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y parte de Tucumán— se pronostican intensos vientos del oeste y episodios de viento Zonda. Este último fenómeno podría generar aumento repentino de la temperatura, baja humedad y reducción de la visibilidad, lo que eleva el nivel de precaución en esas áreas.
En el resto de las provincias se esperan condiciones más estables, con temperaturas propias de la transición hacia la primavera.
Las temperaturas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima 8°, máxima 15°.
- Catamarca: mínima 14°, máxima 25°.
- Chaco: mínima 20°, máxima 27°.
- Chubut: mínima 7°, máxima 14°.
- Córdoba: mínima 10°, máxima 20°.
- Corrientes: mínima 21°, máxima 29°.
- Entre Ríos: mínima 21°, máxima 29°.
- Formosa: mínima 23°, máxima 30°.
- Jujuy: mínima 16°, máxima 31°.
- La Pampa: mínima 5°, máxima 17°.
- La Rioja: mínima 16°, máxima 28°.
- Mendoza: mínima 8°, máxima 21°.
- Misiones: mínima 21°, máxima 29°.
- Neuquén: mínima 6°, máxima 16°.
- Río Negro: mínima 6°, máxima 12°.
- Salta: mínima 13°, máxima 31°.
- San Juan: mínima 7°, máxima 21°.
- San Luis: mínima 9°, máxima 20°.
- Santa Cruz: mínima -2°, máxima 10°.
- Santa Fe: mínima 12°, máxima 22°.
- Santiago del Estero: mínima 14°, máxima 28°.
- Tierra del Fuego: mínima -2°, máxima 5°.
- Tucumán: mínima 15°, máxima 26°.