Día de la Sanidad: la tecnología como catalizador de un diagnóstico preciso y temprano

Cada 21 de septiembre, Argentina conmemora el Día de la Sanidad , una fecha dedicada a honrar el trabajo del personal del sector de la salud . Este día tiene sus raíces en la creación de la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires en 1935 y la fundación de la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina en 1941, marcando hitos en la lucha por los derechos laborales de estos profesionales.

Más allá de la celebración, este Día de la Sanidad nos invita a reflexionar sobre cómo la innovación y la tecnología están transformando el panorama sanitario, mejorando diagnósticos y tratamientos, incluso en contextos desafiantes.

La precisión en el diagnóstico médico emerge como la piedra angular de cualquier decisión clínica efectiva y sostenible para la salud pública. Permite identificar la enfermedad en su etapa real, definir el tratamiento adecuado y evitar procedimientos innecesarios. Esto asegura la utilización eficiente de los recursos, impactando directamente en la calidad de vida de los pacientes y en la viabilidad del sistema sanitario .

La detección temprana de patologías es otro factor crítico. En este sentido, desde CSH se explica que detectar una patología en sus primeras fases mejora las posibilidades de éxito en el tratamiento, reduce costos para el sistema de salud y evita complicaciones mayores. En áreas como la cardiología, contar con equipos que faciliten un diagnóstico temprano, como los ecógrafos Vinno Ultrasound o los monitores multiparamétricos Mindray, puede marcar la diferencia en la evolución del paciente.

Los desafíos persisten

A menudo, los profesionales de la salud se enfrentan a obstáculos para lograr diagnósticos precisos, especialmente en entornos con recursos limitados. La falta de acceso a tecnología avanzada, la escasez de capacitación continua y la sobrecarga de los sistemas hospitalarios son retos significativos. Muchas veces, los equipos obsoletos o insuficientes dificultan la obtención de diagnósticos confiables y oportunos.

Frente a este escenario, las tecnologías emergentes están redefiniendo el diagnóstico médico. La inteligencia artificial aplicada a la imagenología, la monitorización remota y la portabilidad de los dispositivos están revolucionando el sector. Hoy un ecógrafo portátil puede llevar el diagnóstico al lugar donde se encuentra el paciente, lo que amplía las posibilidades de atención en contextos de urgencia o en zonas alejadas.

En Centro de Servicios Hospitalarios trabajamos desde hace más de 29 años con el propósito de acercar tecnología médica de vanguardia al sistema de salud argentino”, dice el ejecutivo al respecto. “Nuestro rol es ser un puente entre la innovación global y las necesidades locales, brindando no solo equipamiento, sino también asesoramiento y capacitación para su uso correcto. Así acompañamos a médicos e instituciones en su tarea diaria de salvar vidas.

La empresa está impulsando soluciones disruptivas, particularmente en el campo de la inteligencia artificial integrada en ecografía, con equipos como el VINNO R700, VINNO 10, R300 y S300. Estas tecnologías asisten al profesional en la detección de patrones y en la evaluación de parámetros clínicos con mayor precisión. Conscientes de la importancia de la equidad en el acceso a la salud, especialmente en el Día de la Sanidad, la empresa busca hacer sus soluciones accesibles para poblaciones con recursos limitados. Para ello, promueve acuerdos de financiación según necesidades del cliente o institución, y capacitaciones.

La tecnología es un aliado fundamental de la medicina moderna

No se trata de reemplazar al profesional, sino de amplificar sus capacidades, darle más seguridad en la toma de decisiones y abrir nuevas posibilidades en prevención y tratamiento. La sinergia entre el compromiso humano y la vanguardia tecnológica es, sin duda, el camino hacia un futuro sanitario más robusto y equitativo.

* Luciana Lazarte, Especialista Clínica de Productos de CSH.

* Tomás Piqueras, CEO de CSH (Centro de Servicios Hospitalarios).