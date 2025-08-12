Lo que casi nadie come y acelera el crecimiento del cabello

Para notar resultados entu cabello, no basta con comer bien de vez en cuando. El folículo trabaja todos los días, así que necesita nutrientes.

Es a sí de sencillo. El cabello se fortalece con lo que comes. Cada folículo capilar necesita nutrientes específicos para producir nuevas hebras, y si no los recibe, el crecimiento se frena y el pelo se debilita con el tiempo.

El cabello necesita de esto El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína que tu cuerpo fabrica con los aminoácidos obtenidos de la alimentación. Si en tu dieta falta proteína, el folículo no tendrá material suficiente para generar cabello nuevo. Por eso es importante incluir en cada comida carnes magras, pescado, huevos o legumbres, que aportan lo necesario para mantener un crecimiento constante.

cabello Archivo La vitamina C es otro nutriente fundamental para el pelo. Sostiene la raíz y también mejora la absorción del hierro. Sin suficiente hierro, el folículo entra en reposo y detiene la producción de cabello. Puedes obtener vitamina C de frutas como naranjas, kiwis, fresas y verduras como pimientos y brócoli.

El hierro es igual de importante y se encuentra en alimentos como carne roja de calidad, espinacas, lentejas y garbanzos. Si tu organismo no recibe el hierro suficiente, el cabello se vuelve más fino y su crecimiento se vuelve irregular. Combinado con la vitamina C, el hierro se absorbe mejor y sus beneficios se potencian.